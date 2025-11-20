藝術授權合作 身心障礙者創作化身桌曆

▲ 《一起出發吧！探索藝術裡的秘密》身心障礙者藝術創作聯展，藉由藝術授權合作，精選展出作品製作限量《2026 藝術家創作桌曆》。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 高市府勞工局主辦《一起出發吧！探索藝術裡的秘密》身心障礙者藝術創作聯展，近日圓滿落幕，展覽邀集11位身心障礙藝術家共同參展，藝術家以繪畫、陶藝、晶雕、玻璃等多元媒材呈現生命能量。勞工局同時藉由藝術授權合作，精選展出作品製作限量《2026 藝術家創作桌曆》，透過展覽及回饋活動贈送給參與的民眾。

黃宥凱自小以繪畫作為理解世界的方式，他的作品《往天堂的路》以宗教為發想，細膩描繪大天使米迦勒與拉菲爾及神聖天使抵抗惡魔侵擾，充滿張力；蘇亦禾因熱愛昆蟲而發展出獨特的自然色彩語彙，他的《一隻獨秀》描繪螳螂穿著五彩衣裳、自信地在花園舞台中展現魅力；劉勁麟在「無聲世界」中成長，他的油畫《瓶之日記—用心去聽世界的旅程》以行李箱、紙張象徵走向外界的勇氣，黑白棋盤象徵人生每一步的選擇。

▲ 《一起出發吧！探索藝術裡的秘密》身心障礙者藝術創作聯展，藉由藝術授權合作，精選展出作品製作限量《2026 藝術家創作桌曆》。（圖／翻攝畫面）

彭玉珍以玻璃媒材呈現土地與文化記憶；黃冠綸以療癒風格的「大眼娃」傳遞溫暖；蔡昱安以鮮明色彩描繪魚類與生活故事；力政文以原創符號、字體構築異想天地；李心瑗以夢境、獨角鯨與宇宙象徵心靈旅程；劉佩菁在與罕見疾病奮戰中，以畫筆描繪希望的色彩；曾博笙在陶藝中找到專注與純真；王燕琨則以晶雕刻畫生命的轉折與重生。

一件件作品不僅展現藝術技巧，更是每位藝術家在生命歷程中，面對挑戰、突破限制的真實紀錄，推動身心障礙者藝術展演，不僅提供創作者展現自我與成就的舞台，更是促進社會理解與融合的重要橋樑。高市府勞工局此次展覽同步推動「藝術授權與支持」模式，期盼未來與公部門、企業及社福單位跨界合作，將藝術作品應用於商品設計、獎牌獎座、禮盒包裝、企業贈禮、公共空間與公益活動等多種形式，讓藝術真正走入生活，也為身障者創造更多價值與就業機會。更多聯展回顧與每位藝術家的生命及創作歷程，歡迎民眾上網勞工局臉書粉絲專頁發掘。

