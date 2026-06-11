藝術教育法亮劍三十年 產官學華麗陣容齊聚 全國藝教論壇登場 共構ＡＩ浪潮新願景

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出席貴賓於會場輕策展塗鴉牆前合影。(圖:教育部提供)

▲出席貴賓於會場輕策展塗鴉牆前合影。(圖:教育部提供)

自民國八十六年《藝術教育法》公布施行以來，臺灣的藝術教育即將走過三十個年頭。為廣納各界對未來美感與藝術人才培育的建言，教育部昨十一日起一連兩天，在國家圖書館國際會議廳隆重舉辦「藝教三十—全國藝術教育論壇」北區場。本次論壇陣容堪稱近年文教界最華麗，邀集朱宗慶、陳郁秀、吳靜吉、黃韻玲等產官學重量級巨擘跨域對話，共同把脈臺灣專業藝術教育在少子化、一零八課綱實施，以及人工智慧（ＡＩ）科技海嘯衝擊下的未來轉型之路。

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教育部次長張廖萬堅在開幕致詞時強調，臺灣藝術教育已從過往單純的「技術培養」，逐步走向核心素養、美感經驗與全人發展。站在三十年的深厚基礎上，面對數位科技持續改寫學習、創作與展演型態的當代，教育部期待大學專業藝術教育能支持青年人才看見更多元的職涯進路。

張廖萬堅指出，科技雖然帶來了全新工具，打開了想像空間，但人類的感受力、想像力以及對文化社會的關懷，始終是無可取代的核芯。未來的藝術教育，必須「讓科技成為拓展創意的工具，讓人文成為指引方向的力量」，更期盼臺灣青年學子能從本土土地出發，帶著文化自信與世界對話。

論壇首日以「大學專業藝術教育與社會鏈結」為核心。面對一零八課綱上路後學生特質與素養的劇烈變化，論壇邀集朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶、舞蹈空間舞團藝術總監平珩、亞洲大學講座教授林磐聳等重量級大師，與多位大學藝術系所主管展開犀利對談，深入剖析大學專業藝術教育如何回應社會需求與地方公共議題，並思索大學社會責任（ＵＳＲ）的實踐路徑。

十二日的論壇則將砲火對準「人才進路與學用落差」的骨頭議題。論壇聚焦於專業藝術畢業生在藝文產業、跨域職涯及藝術師資培育的發展可能，邀請阮劇團藝術總監汪兆謙、綠光創藝董事總經理黃韻玲、印花樂創辦人蔡玟卉及國藝會執行長鄢繼嬪等人進行實務對話，探討非藝文產業對專業藝術人才的真實期待，企圖勾勒出未來臺灣社會所需藝術人才的能力圖像。

現場亦同步規劃「藝教三十輕策展」，透過歷史脈絡梳理與聲音紀錄，向長期投入藝術教育的貢獻獎終身成就獎前輩致敬。教育部強調，本次北區論壇的共識將作為未來政策擬定的重要依據，後續亦定於一一五年十一月移師南部辦理場次，持續為臺灣藝術教育的下一個三十年開創全新發展願景。