藝術教育深耕見成果 彰安國中舞蹈班成果發表展現專業實力

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】彰化縣藝才舞蹈班重點發展學校─彰安國中，於2025年歲末在員林演藝廳舉辦舞蹈成果發表會，活動主題由師生共同構思為「DANCE SPARK」，象徵在告別2025年的最後一夜，三個年級的舞者齊聚舞台，如跨年煙火般璀璨綻放，點亮彰化縣舞蹈界最美的火花。

專程來到員林演藝廳欣賞舞蹈班美學，立委黃秀芳對曹建文與師長的指導深表敬佩。（圖／記者周厚賢攝）

本次成果發表以五位即將畢業的舞蹈班學生翁于婷、陳芃蓁、陳彥熏、陳彥蓁及廖盈潔五位為主軸。三年前，她們在疫情最嚴峻的時刻加入舞蹈班，面對距離與環境限制，並未停下學習腳步，而是在指導老師以安全距離或線上教學方式的陪伴下，從國小畢業後順利銜接三年系統化課程，一步步從舞蹈啟蒙邁向專精。此次舞台上，她們不僅展現自身成長，更引領七、八年級學妹共同演出，展現傳承精神。

由畢業班五位同學共同編舞「裂.雙生」旨在闡述她們舞蹈下的重生。（圖／記者周厚賢攝）

「我們每一位舞蹈班孩子的舞步，都是她們勇敢築夢的軌跡」彰安國中校長曹建仁表示，這群孩子「為光而舞、為自己而舞」，用青春為自己打造一場極致綻放的饗宴。她們以汗水換來自信，用堅持淬鍊實力，在一次次跌倒與調整中持續前行，最終在舞台上發光，這正是屬於她們的青春火花。晚會中，立法委員黃秀芳專程自彰化市到場觀賞，肯定張安國中舞蹈班多年來在國內舞蹈賽事屢獲優等佳績，堪稱彰化舞蹈界的榮耀。她表示，相信這群年輕舞者在學習歷程中不斷蛻變、累積經驗，未來站上國際舞台指日可待。

學舞的過程中會遇到甚多的挫折與肢體上的傷害，但彰安國中的舞者們不懼橫逆一步舞動出自我天空。（圖／記者周厚賢攝）

演出內容涵蓋古典芭蕾、民族舞、現代舞及創新街舞，年輕舞者以身體書寫青春樂章，層層展現精湛技巧與情感張力，讓在場家長與觀眾深受感動。這場成果發表會，也為2025年的最後一夜，留下滿載榮耀與驕傲的動人回憶。