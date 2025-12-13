藝術教育貢獻獎揭曉 花壇國中獲績優學校、北斗國中老師林美宏獲教學傑出獎

▲花壇國中獲獎彰化縣教育旗艦五星學校。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】教育部公布「114年第12屆藝術教育貢獻獎」名單，彰化縣再傳捷報！花壇國中榮獲國中組「績優學校獎」，北斗國中林美宏老師亦以卓越的創新教學實績，獲得全國僅7名額的「教學傑出獎」。兩項大獎齊落彰化，令全縣教育界備感鼓舞。彰化縣長王惠美恭賀花壇國中與林美宏老師獲獎，這份榮耀不僅是對學校與教師的肯定，更顯示彰化縣近年推動「美域×美育」美感教育的成果已逐步展現。縣府將持續挹注資源，讓孩子在富含美感的學習環境中快樂成長、展現自信。

教育處表示，教育部藝術教育貢獻獎為全國藝術教育最高榮譽，國中組僅6校獲獎。花壇國中以深耕藝術、美感與閱讀教育著稱，2025年榮獲「彰化縣教育旗艦五星學校」肯定，此次再奪全國獎項，充分展現在藝術教育上的扎實成果。北斗國中林美宏老師則以「讓藝術成為看見孩子的光」為理念，自編超過 30 套創新教案，將 SDGs、AI 生成藝術、AR/VR 科技與SEL情緒教育導入課程，並推動館校合作，帶領學生走入劇場、社區與博物館。林老師亦出版六冊《素養美感學習活動指引》，並於全臺累計講授逾 200 場研習，影響超過 4,000名教師，是全國推動美感教育的重要力量。

花壇國中長期以在地文化為底蘊，打造五大特色藝術課程，包括「磚窯美感」、「燈排藝術」、「歌仔戲曲」、「原民文化」及「答喙文學」等，並結合「白沙坑迎燈排」及「新和興歌仔戲團」等在地團隊，讓學生在日常生活中感受文化與美感。校內多元社團如皮雕、戰鼓、民俗體育、管樂、街舞等，也在全國競賽屢獲佳績。技職領域方面，「漆作裝潢」選手更於 113年包辦金、銀、銅及第四名，114 年再奪金牌，展現深厚技藝實力。

彰化縣近年大力推動「美域×美育」校園美感環境營造，自110 年起啟動「美的方程式」計畫，5年來投入1億1,575 萬元，協助 91 所學校進行校園空間美感改善，包括食育美學堂、閱讀空間、展演空間、廊道動線、標識系統等，讓孩子每天都能在美感空間中學習。湖東國小「韻律教室」、忠孝國小行政與通廊改造、員東國小「斜角之丘」共讀站，更相繼獲得台灣室內設計大獎（TID）、金點設計獎、日本 Good Design Award 等肯定，讓彰化校園美感逐漸躍升、走向國際。

2025年台灣設計展首度在彰化舉辦，展現彰化龐大的創新能量，縣府以此展會為基礎，持續善用設計能量，期盼將「設計 × 美感」深化至公共空間、校園與社區，讓美學成為彰化的日常風景。縣府將持續整合資源、深化跨域合作，打造更多元、更有溫度的美感學習環境，讓每位孩子都能在藝術與美感中找到自信，從彰化啟程，邁向全國與國際的耀眼舞台。