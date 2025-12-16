藝術教育貢獻獎頒獎 教長感謝得獎者傳承美的力量

教育部部長鄭英耀(中)頒發績優學校獎得獎學校。

藝術教育貢獻獎大合照。

教育部部長鄭英耀致詞。

教育部鄭英耀部長與終身成就獎得主等人合影。(教育部提供)

教育部鄭英耀部長與績優學校獎得獎者合影。(教育部提供)

教育部今天(16日)在國立藝術教育館舉行「第12屆藝術教育貢獻獎」頒獎典禮，今年共有27所學校與團體、17位個人獲獎，其中有4位終身成就獎得主，分別是提倡本土美學的林智信先生、有「臺灣崑曲推手」美譽的洪惟助教授、創辦臺灣第一個民族舞團的蔡麗華教授及致力水墨創作與推廣的羅振賢教授。

第12屆藝術教育貢獻獎頒獎典禮在得獎學校之一、臺北市中正國中弦樂團的精彩演奏下，拉開序幕，包括教育部部長鄭英耀、前文建會主委暨評審團召集人陳郁秀、教育部師資及藝術教育司司長武曉霞、國立藝術教育館館長李泊言等都出席。

教育部部長鄭英耀致詞時，首先感謝4位終身成就獎得主，在臺灣藝術人才的培育或藝術推廣上，都有重大貢獻，也感謝所有得獎人在臺灣各角落推廣藝術。

鄭英耀部長說，藝術教育貢獻獎從103年設立至今，已經表揚超過470個團體、學校及個人，成為推動我國藝術教育的重要力量，今年的得獎團體、學校與個人的投入，都讓臺灣的美學教育更扎根、更深刻，而這個獎項不只是一個表揚，更象徵美的力量在世代間持續傳承，教育部也會持續推動藝術教育普及與多元發展，讓藝術在每個角落發芽。他也要向所有得獎者致上敬意，並期盼共同努力，讓臺灣藝術教育更具厚度，也讓美的力量陪伴下一個世代成長。

今年終身成就獎共有4位得獎人，高齡89歲的藝術家林智信，是資深傑出的藝術創作與教育工作者，早年推展兒童美術教育，其後成為能刻、畫、雕、塑之全方位藝術創作者，他對本土美學的提倡享譽藝壇；國立中央大學教授洪惟助有「臺灣崑曲推手」的美譽，從事戲曲研究超過50年，編纂「崑曲辭典」、「崑曲叢書」，設立戲曲研究室、崑曲博物館，致力於讓青年學子與社會大眾認識戲曲藝術。

前臺北市立體育學院蔡麗華教授，創辦臺灣第一個專業民族舞團「臺北民族舞團」，並創辦首份專業舞蹈雜誌「臺灣舞蹈雜誌」，以田野調查保存珍貴的舞蹈資產，並帶領臺北民族舞團代表臺灣赴歐美亞非等地巡迴演出，在國際舞蹈界建立重要地位。

國立臺灣藝術大學羅振賢教授，教學50多年作育英才無數，致力於水墨創作與推廣，擔任多所博物館、美術館的典藏委員，並長期擔任全國學生美術比賽評審及召集人，受邀至國外講學，將藝術教育推展到國際。