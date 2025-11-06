藝術治療好好玩 活化大腦延緩失智
為協助失智症患者走進藝術場域，衛武營國家藝術文化中心與慈濟高雄靜思堂大腦活化班合作，透過事前課程訓練，讓長輩認識藝術場域，更透過一整天的實地課程，在衛武營場館裡玩打擊樂遊戲、走入場館參訪，讓長輩享受音樂與藝術的正面能量！
「你問我愛你。」
活力抗老打擊樂執行長 陳玫君：「我們用了很飽和的顏色，來刺激學習動機，布還是有重量，在活動過程，訓練他們上肢跟下肢。」
懷舊旋律配上布條，親子檔一人拉一邊，再丟進一顆球，玩得更開心了！
「丟上去。」
高雄慈濟大腦活化班長輩 美綾：「玩那個球，很好玩。」
美綾的家屬 蔡盛雄：「(平常很少這樣跟媽媽玩嗎)，平常很少，這種互動滿有趣，會增加親子關係。」
慈濟高雄靜思堂大腦活化班的失智長輩，到衛武營國家藝術文化中心上課，在音樂與藝術懷抱中，家屬感受長輩的進步！
家屬 劉典昆：「看她的眼神，也會跟著節拍，我覺得專注力有更融入。」
活力抗老打擊樂指導員 張素琴：「我們還特別安排音樂老師，帶他們了解音樂廳的設備有哪些，所以長輩對這次活動非常期待，他們覺得整個生活品質都提升了，不因為我的失智，而讓我的生活品質是下降。」
衛武營學推部藝術推廣組 陳巧儀：「場館友善計畫，我們從2018年，一直到現在，族群應該要更擴大，所以從2023年後，我們就把族群擴大到，失智症、巴金森氏症(等等)。」
透過在場館的一堂課，藝術不再遙遠陌生，而是有著愉快回憶的親身體驗！
更多 大愛新聞 報導：
退休護理長植福田 義診推素充滿熱情
人醫會醫護夫妻檔 帶動全家精進付出
