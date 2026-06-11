「藝術游擊」馬祖駐村徵選6月10日開放線上報名

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

文化部所屬國立新竹生活美學主辦的「島嶼對話-馬祖文化交流計畫」中的「藝術游擊」藝術家駐村活動，今（115）年6月10日至6月30日辦理線上徵選，預計徵選7-8位藝術創作者參與，地點以東莒、西莒島與南竿三個島為進駐區域，駐村期間從1個月拉長至1個半月，讓創作與在地交流時間更充裕。徵選不限創作類型，歡迎有興趣的藝術創作者報名參加！

國立新竹生活美學館長葉于正表示，美學館自108年開始辦理「藝術游擊」駐村活動，今年駐村活動辦理第7年，多年下來藉由此計畫赴馬祖駐村創作的藝術家已累績達49位。在駐村結束後，這些創作者也持續關注馬祖議題並於馬祖國際藝術島活動中獲邀再次登島展出。對於想認識馬祖島嶼人文與環境特色並啟發個人創作，參與「藝術游擊」駐村是很好的深入體驗機會！

廣告 廣告

不同於其他外島的地理環境與戰地特色，馬祖有其吸引人去挖掘的特殊性！駐村活動由主辦單位提供藝術家們在馬祖基本的居住與生活支援，並經由在地協力夥伴的協助，讓初到陌生地域的創作者能更容易融入並認識在地習俗。今年度駐村的區域除了延續過往東莒、西莒二島外，經過4年後再次返回南竿，並首次規劃進駐南竿梅石聚落。今年駐村採一梯次進駐1個半月，駐村期間須參與社區互動並辦理創作工作坊或推廣活動，並於最後一週公開展演駐村成果。歡迎有意拓展個人創作觸角並感受異地風情的創作者提案！

駐村報名自115年6月10日9:00至6月30日17:00止受理收件，報名請至「國立新竹生活美學館」官網(https://www.nhclac.gov.tw)查詢，如有疑問可洽國立新竹生活美學館推廣輔導組廖小姐(03-5263176分機203)。