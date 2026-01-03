藝術潮世代‧青春綻藝彩 藝教館舉辦114學年度全國學生美術比賽頒獎典禮

（記者鄭松維∕台北報導）114學年度全國學生美術比賽頒獎典禮於1月3日下午3時假國立臺灣藝術教育館南海劇場舉行，同時在南海書院第1、2展覽廳舉辦特優作品展。教育部武曉霞司長、臺灣藝術教育館李泊言館長、評審委員吳隆榮、羅振賢、蘇憲法、陳香伶、曹俊彥、唐健風、楊心怡、張國治、吳望如、林進忠等，得獎學生暨家長親朋數百人與會。

114學年度全國學生美術比賽頒獎典禮記者會。（攝影∕記者鄭松維）

114學年度全國學生美術比賽頒獎典禮記者會。（攝影∕記者鄭松維）

全國學生美術比賽起源於學生美展，自民國40年開辦，89年度更名為全國學生美術比賽，迄今邁入第74屆。不僅是年輕學子汲取學校美感教育，展現才華的重要舞臺，更是學生美術思潮發展的驛站，見證了世代美學的更迭與積累。

廣告 廣告

教育部武曉霞司長（左二）頒獎給全國學生美術比賽得獎者。（攝影∕記者鄭松維）

教育部武曉霞司長（左二）頒獎給全國學生美術比賽得獎者。（攝影∕記者鄭松維）

本屆賽事共吸引約5萬件作品參與縣市初賽，僅8,720件脫穎而出進入決賽。類別含括繪畫、西畫、平面設計、水墨畫、書法、版畫及漫畫等7大類，從國小至大專細分為55組，最終有102件作品榮獲決賽特優殊榮。這些獲獎作品以卓越的藝術表現，傳達了年輕世代對藝術的嚮往與多元思考的無限可能。

臺灣藝術教育館李泊言館長（左一）頒獎給全國學生美術比賽得獎者。（攝影∕記者鄭松維）

臺灣藝術教育館李泊言館長（左一）頒獎給全國學生美術比賽得獎者。（攝影∕記者鄭松維）

今年有兩位同學表現更加亮眼，平面設計類就讀國立屏東高級中學的王甯同學，以及書法類就讀新北市新莊區昌平國民小學的魏以安同學，連續三年都在該類別榮獲特優。王甯同學的「永恆的合奏」一作，畫面層次立體細緻，不僅強化了視覺深度，更為作品延伸出多重的解讀空間，流暢地將「時間」與「音樂」主題意涵融為一體；魏以安同學現場書寫「停電」一作，以褚遂良筆意書寫，融合行書意趣，嚴謹中見靈動，疏朗穩健。在在展現出對藝術的熱情，以及持之以恆、勤奮深耕的創作能量。

藝術源自於生活的體察，宜蘭縣中山國民小學游蕎瑞同學的繪畫類作品「呷辦桌勁鬧熱」，運用豐富的色調與人物歡樂的表情，搭配宜蘭人常用的語助詞「勁~」來凸顯主題，將參加辦桌喜宴的熱鬧氣氛表達無遺；屏東縣民和國民小學林宜萱同學的水墨畫作品「阿嬤煎水餃」，畫面中鍋裡的水蒸氣氤氳上竄，工作人員忙碌端送熱氣騰騰的水餃，細膩刻畫出用餐時刻熱絡的忙碌場景；一樣是呈現生活，新北市立永平高級中學許博勛同學的作品「1:42pm」，紀錄了最熟悉的場景-阿嬤家的客廳，時光彷彿瞬間凝結，卻又似乎充滿了記憶與想像。

114學年度全國學生美術比賽頒獎典禮開場及中場表演。（攝影∕記者鄭松維）

114學年度全國學生美術比賽頒獎典禮開場及中場表演。（攝影∕記者鄭松維）

對社會議題的關注與省思，學生們透過藝術創作，來傳達內心的想法與感受。在博愛座改為優先席後，相關新聞事件仍引起廣泛的討論，朝陽科技大學賴俊羿同學的漫畫作品「微笑通勤」，以簡易的圖像運用四格漫畫形式，提供觀者自行省思；現代人似乎已經難以脫離手機生活，臺北市建安國民小學廖苡涵同學，版畫作品「屏幕之外」，刻畫出了手機屏幕外的繽紛世界，提醒觀者放下手機，感受真實的世界；颱風肆虐災情嚴重，臺南市樹人國民小學林語恩同學，以颱風後修屋的情景為主題，呈現災後重建的辛勞與希望，表現出人們互相幫助、齊心重建家的溫暖畫面，「風雨無懼，家園再起」展現出正向、美善的價值。

114學年度全國學生美術比賽頒獎典禮花絮。（攝影∕記者鄭松維）

114學年度全國學生美術比賽頒獎典禮花絮。（攝影∕記者鄭松維）

全國學生美術比賽作為我國歷史最悠久的政府辦理之學生藝術競賽，承載了歷屆學子的熱情，一筆一畫，一刀一刻，組構出學生世代專屬的藝術潮流。為了讓更多觀眾欣賞、交流，後續特優作品將巡迴至嘉義縣公共圖書館1、3樓展覽空間（115年3月3日至3月15日）、桃園展演中心1樓展場（115年3月18日至3月29日）、宜蘭縣政府文化局中興文化創意園區興創館（115年4月2日至4月13日）及南投縣政府文化局九九展覽室及玉山展覽室（115年5月10日至5月24日）等地。現場除能欣賞畫作外，透過載具掃描說明牌QR code，聽取作者解說創作理念，提供多元藝術交流與累積美感經驗。