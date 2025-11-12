藝術無界x教育共榮｜台灣動態藝術協會攜手城市科大 打造跨域藝能新時代
生活中心／綜合報導
台灣表演藝術教育再創新局！台灣動態藝術協會與臺北城市科技大學演藝事業系正式簽署合作協議，雙方強強聯手，以「促進學生藝術職能專業化，拓展未來多元與國際化視野」為共同願景，合力普及街舞技能檢定制度，並同步推動跨域藝術教育與國際交流計畫，攜手打造融合教育、實務與國際視野的專業平台。
專業育成 × 教育共構 × 國際接軌 三大主軸全面升級
台灣動態藝術協會長年致力推動動態藝術產業的專業化與制度化發展，主辦「世界街舞錦標賽台灣站（HHI TAIWAN）」與「亞洲街舞公開賽」等國際級賽事，並建立街舞技能檢定制度，奠定台灣在流行舞蹈教育體系的標準化基礎。
協會近年積極與台灣各大專院校及高等職業學校簽署合作協議，推動動態藝術教育的制度化發展，攜手校方共同培育具備專業職能與國際視野的新世代藝術人才。
此外，協會更多次帶領台灣師生前往海外藝術學府參訪與交流，包括日本工學院、東京avex愛貝克思藝能學校、四川音樂學院、四川電影電視學院等，深化教育國際鏈結，實踐「以藝術為語言、以教育為橋樑」的理念。
同時，協會亦主辦年度盛事【TGQIA台灣動藝金質創新獎（Taiwan Golden Quality Innovation Award）】，持續推動動態藝術與音樂、戲劇及品牌創意產業的融合，象徵其在台灣藝術業界的領導地位與創新能量。
三大合作重點
1.普及街舞技能檢定，奠定專業教育新標準
以街舞技能檢定為核心，結合校方課程與協會的專業資源，建立台灣首個結合教育與產業的檢定體系。
此項檢定制度與中國東方演藝集團（COPAG）、日本愛貝克思集團（avex）及大韓嘻哈聯盟（KHHF）等國際單位密切合作，讓台灣學生與教師有機會參與並考取具國際認證力的證書，真正銜接全球專業舞蹈體系。
未來將以此為基礎，逐步推動戲劇、音樂等跨領域表演藝術教育的發展願景，讓多元藝術專業化的理想得以實現。
2.推動國際移動教學與跨文化交流
結合協會在國際舞台的網絡與校方教育資源，開展海外移動教學、文化交流與藝術交流行程，讓學生在學期間即能親身參與國際藝術合作，並透過跨國師資指導，拓展專業視野與文化自信。
3.深化產學合作，共育新世代藝術人才
雙方將整合教學與實務平台，邀請產業專業講師進入校園，協助學生從學習階段即銜接實際舞台，強化「學以致用」的教育體系，為台灣表演藝術注入新世代能量。
台灣動態藝術協會創會理事長 陳繼為表示：
「這次合作不僅是街舞教育的結盟，更是台灣表演藝術全面升級的重要起點。協會將以街舞教育為核心，結合戲劇與音樂等藝術形式，推動藝術專業化與國際化，讓學生從校園就能銜接世界舞台。台灣動態藝術協會將持續以領導者的姿態，引領台灣藝術走向全球。」
臺北城市科技大學演藝事業系系主任 郭元冲表示：
「演藝事業系長期致力於讓學生在表演藝術中找到職涯方向。這次與台灣動態藝術協會的合作，讓學生能接受產業最前線的實務訓練，也讓藝術教育更貼近真實舞台。這是學界與業界攜手打造的教育新典範。」
臺北城市科技大學演藝事業系副教授 李智翔表示：
演藝事業系致力規劃國際移動與產學合作各種教學計畫，透過專業團體的合作強化產業鍊結、拓展國際合作與學習的機會。藉著與台灣動態藝術協會進行產業聯盟的合作方式，學生可以透過實際的交流過程創造多元學習的經驗。
藝術教育新里程碑：強強聯手，共創未來
策略聯盟不僅展現教育界與產業界的攜手合作，更象徵台灣動態藝術協會在台灣藝術業界的領導地位與推動專業藝術教育的決心。
未來，雙方將持續深化合作，打造結合「教育、檢定、實務、國際」的多元藝術平台，讓台灣青年能以專業姿態站上世界舞台，展現文化創意的無限能量。
