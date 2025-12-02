藝術燈夾毒 橋檢破獲跨國走私逾2億元毒品

（中央社記者張已亷高雄2日電）橋檢10月間偵辦跨國運毒走私案，鎖定異常包裹，查獲以「藝術燈」為掩飾，夾藏黑市價值超過新台幣2億元的第一級毒品海洛因，承辦檢察官及專案團隊今天獲行政院長卓榮泰公開表揚。

橋頭地檢署今天發布新聞稿說明，10月初接獲情資，指稱將有跨國運毒集團自越南寄送第一級毒品海洛因來台。專案小組從越南及寮國在近期破獲多件海洛因走私案中掌握線索，研判可能有跨國集團以申報「藝術燈」為掩飾，夾藏毒品運輸。

橋檢表示，專案小組在10月23日鎖定自越南寄抵台灣的異常包裹，共發現7件可疑包裹及13組藝術燈，經拆驗包裹，於藝術燈底座內查獲夾藏海洛因，每組底座可放置4塊毒磚，查扣「雙獅地球牌」海洛因磚52塊，總重19.875公斤，黑市價值超過2億元。

橋檢指出，持續追查國內收貨端，逮捕2名泰國籍收貨人並聲押，經橋頭地方法院裁定2人均羈押禁見，後續依違反毒品危害防制條例等罪嫌起訴。另外，承辦檢察官及專案團隊今天在「114年第13波安居緝毒專案暨重大毒品案件發布記者會」，接受行政院長卓榮泰公開表揚。

橋檢表示，此案同步透過跨國合作擴大查緝，與越南及寮國警方交換情資合作，由越南及寮國警方在越南寄貨端逮捕3名犯嫌，並查扣海洛因107公斤，瓦解跨國運輸毒品鏈。

橋頭地檢署檢察長張春暉說，未來將透過國際組織持續與各國司法警察單位合作，共同查緝犯罪，強化攔截各種新興運毒方式，並與各國執法機關密切合作，溯源追查上游與幕後主嫌，捍衛民眾健康與社會秩序。（編輯：謝雅竹）1141202