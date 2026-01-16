藝術界大災難！全華網坑700人簽不當授權 纏訟10年取回「賣身契」





纏訟近10年的全華網詐欺案，今天（16日）正式宣告結案。文化部舉辦「《終章》－全華網事件結案與權利返還說明會」，對外說明案件處理結果，並啟動受害藝術家權利返還作業。活動中，由藝術家劉國松將取回的不當授權同意書移交文化部，並由文化部於現場發還予出席藝術家，象徵長年爭議的授權關係正式解除。

文化部表示，已在說明會現場將同意書交還給出席藝術家；其餘未出席但有意願領回文件者，可自即日起至115年7月31日止，聯繫文化部委託的北辰著作權事務所辦理領回手續。文化部也說明，逾期未領回的文件將統一銷毀，以避免相關資料再次流通。文化部長李遠在會中向義務律師團表達感謝，並親自頒贈一等文化獎章予劉國松，肯定其在關鍵時刻以自身權益促成文件返還，讓事件得以告一段落。

北辰律師事務所律師蕭雄淋形容，全華網案堪稱「藝術界世紀大災難」，案件涉及約6千多張俗稱「賣身契」的不當授權同意書，實際參與訴訟者達516人。他指出，當年業務人員以「同意書將交由文化部處理」等理由誘使藝術家簽署，案件能出現突破，關鍵在於最高法院判決確認同意書無效，並由劉國松以其對全華網公司及前負責人林株楠獲判勝訴的517萬元賠償金債權，換取林株楠繼承人放棄詐欺取得的不當權利。

義務律師團召集人林信和回顧，當初看到藝術家面臨權利受損卻求助無門，才發起成立義務律師團，號召學生與專業律師共20餘人投入，最終由8名律師實際協助。他也指出，案件由台中移轉至台北偵辦，是突破地方勢力、推動案件進展的重要關鍵。

回顧全案，全華網事件始於民國100年間，前負責人林株楠藉文化部補助案名義，誘使逾700名藝術家簽署不當授權文件。雖然台北地院於113年判決詐欺罪成立，但因林株楠於判決前死亡，全案僅1名業務員遭判刑，法院亦無法宣告沒收相關文件，案件一度陷入僵局。

文化部強調，本案能順利結案並完成權利返還，是協助藝術家重新安心創作的重要一步，未來將持續強化制度與輔導機制，避免類似事件再次發生，共同厚植台灣藝文生態。（責任編輯：殷偵維）

