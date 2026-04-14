藝術界醜聞！名畫家猝逝揭畸戀 女教授「解鎖手機」自爆小三還反告元配

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名畫家洪天宇猝逝揭與國藝大女教授劉靜敏不倫戀。翻攝鏡週刊

知名畫家洪天宇2023年於苗栗大湖工作室猝逝，洪妻辦理丈夫後事時，意外發現丈夫洪男與國立台灣藝術大學女教授劉靜敏長達多年的婚外情。劉女在洪男死後不僅「侵門踏戶」上門要求借住洪男工作室「追思故友」，還主動解鎖遺物手機自爆小三身分，並對洪妻母子提告討錢。洪天宇遺孀忍無可忍，控告劉女侵害配偶權，一審勝訴獲賠20萬元，上訴後高院認定劉女侵害配偶權情節重大，將上訴駁回，判劉女敗訴應賠償洪妻20萬元，全案確定。

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判決指出，洪天宇於1985年與妻子結婚，育有一子。2023年5月，洪男於苗栗工作室意外身亡，洪妻哀痛辦理後事期間，國藝大書畫藝術學系女教授劉靜敏竟出現在洪家家人面前，向毫不知情的洪妻表示自己是洪男老友，要借住洪男工作室追思，實際目的則為記錄洪男遺物，為爭產預作準備。

洪妻提告指出，她在治喪期間無法解鎖丈夫的手機，劉女主動表示可以幫忙，並輕易將手機解鎖；甚至在出殯當天，劉女還要求將兩人「定情物」置入靈柩內，種種詭異行徑引發洪妻懷疑，後來洪家母子查看洪男電腦與手機內通訊記錄，才讓他與劉女多年不倫戀曝光。

她發現，劉女與洪男不僅長期互稱「哈尼」、「寶貝」及「愛您」，內容也充斥「剛離開就想念了」、「想念您，一起多好」等露骨對話，更有多張兩人親密合照中，劉女將頭倚靠在洪男肩上，約定要共度「夫妻生活」直到人生盡頭。

就在洪家母子驚愕之際，劉女先發制人，以洪男欠她數百萬元為由，向洪家繼承人提告求償。洪妻忍無可忍，憤而反擊提起侵害配偶權訴訟，要求劉女賠償100萬元。

法院審理時，身為博士及國立大學教授的劉女改口，稱與洪男僅是結伴出遊的普通朋友，對話只是互相關心，甚至推託不知洪男已婚。但法官查出，洪男早在2021年就曾將記載配偶姓名的身分證正反面照片傳給劉女；且洪男名列維基百科，配偶資訊屬公開內容，身為同領域學者的劉女辯稱不知情，顯然不合常理，一審判決劉女須賠償20萬元。

劉女不服上訴，強調自己年收入180萬且須扶養老母親，認為賠償過高；元配洪妻也提出附帶上訴，要求判准其餘的80萬元。高等法院審理後認為，兩人情感交流已逾越一般社交分際，確實嚴重破壞他人婚姻圓滿，考量雙方身分地位與經濟狀況，認定一審原判賠償20萬元並無違誤，日前駁回兩造上訴，全案確定。



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