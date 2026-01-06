藝術療癒創傷 一路相伴・心光映象展看見生命的復原力量

南投地檢署與犯保協會南投分會舉辦藝術療癒創傷特展。（臺灣犯罪被害人保護協會南投分會提供）





為陪伴南投縣內在犯罪事件中受創的馨生人走過生命低谷，並讓更多民眾理解被害者家庭在事件後所面臨的艱難處境，南投地檢署與犯罪被害人保護協會南投分會共同舉辦 「一路相伴・心光映象展」，希望用藝術療癒創傷。

這次特展自115年元旦起於參山國家風景區松柏嶺遊客中心展出，至 3月1日止為期兩個月，全程免費開放參觀，誠摯邀請民眾前往觀賞。

一路相伴・心光映象展。（犯保協會南投分會提供）

此次展出以「一路相伴」為核心，象徵司法體系與在地社福機構長期陪伴馨生人的不懈努力；並以「心光映象」為主題意象，透過藝術創作呈現生命從黑暗走向光明的過程。展出作品包含畫作、鋁線盆栽、編織作品等多元創作，每件作品都承載創作者的心路歷程，以不同材質述說情緒、釋放悲傷，展現生命在創傷後重建的復原力量。

南投地檢署檢察長郭景東表示，對許多馨生人而言，創傷並非事件結束後就會消失，而是可能持續影響家庭與生活。本次展覽期望讓更多民眾看見這些不曾被訴說的故事，也期盼社會能以更溫柔與理解的角度，支持彼此、看見彼此。

犯保協會南投分會也指出，許多創作者在創作過程中重新找回自我，從畫筆、線條、鋁線造型中獲得力量，也讓陪伴者們更能理解如何成為堅強而柔軟的支柱。

犯保協會南投分會主委吳明賢說，這次共展示45件作品，6日舉行記者會特別結合松柏嶺茶文化規劃茶席，以茶香象徵安定與陪伴；並邀請小提琴演奏，透過悠揚旋律為展覽揭開序幕，象徵「希望的光」在藝術與陪伴中被溫柔點亮。

現場也安排創作者分享創作歷程，讓民眾更深刻理解作品背後的真實情感。一路相伴・心光映象展不僅是一場藝術展覽，更是一個凝聚社會理解與支持的公益行動。

主辦單位邀請民眾蒞臨觀展，共同見證「光」如何穿越陰影，成為每個家庭重新前行的力量。

