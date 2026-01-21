藝術直面氣候危機 薩拉切諾3月台灣個展共織永續未來

面對氣候、能源危機，藝術家可以怎麼做？國際知名阿根廷裔藝術家托馬斯·薩拉切諾(Tomás Saraceno)是一個很好的範例，他是一位連結藝術、建築、氣候科學、哲學與社會學的全球文化意見領袖，今年3月將在新北市美術館舉辦台灣首次大型個展，回應全球對永續、生態與人類未來的深層提問。

新美館近日正式宣告，將於3月21日推出開春首個國際大展，邀請阿根廷裔藝術家托馬斯・薩拉切諾在台舉辦首次大型機構個展《共織宇宙》，並全面啟用六樓展覽空間，完整呈現藝術家橫跨二十餘年的關鍵創作脈絡。

新美館館長賴香伶指出，薩拉切諾過去雖曾在台灣零星展出作品，但從未有如此完整、系統性的個展規模。她強調，策劃這檔展覽，不只是看重作品所帶來的視覺震撼與空間奇觀，更在於藝術家長年關注的核心議題，正好回應當代世界最迫切的永續問題。

賴香伶表示，薩拉切諾的創作之所以在國際藝壇佔有關鍵位置，在於他同時站在藝術、科學與生態思辨的交會點。賴香伶：『(原音)其實不只是他的作品有一種空間性，有一種奇觀性，其實他所探討的東西是非常非常重要，也會呼應到我們對於這個當代這個文化，或者當代這個整個環境裡面世界的一個想法。所以他的作品，其實他是結合了這個藝術創作或者科學的研究，還有一個生態的思辨，這個3個部分其實非常重要。』

薩拉切諾出身建築背景，曾赴NASA修學、駐村麻省理工學院，這樣的養成讓他的藝術思考始終圍繞「人如何棲居於世界」。賴香伶指出，這也是展覽最打動人的地方。賴香伶：『(原音)他本身是一個建築師的背景出身，所以他去思考永續，又有一個他才藝術創作之外，從一種更空間性，更是做一個起居就是人，怎麼樣去生存這樣子的，從一個最小的一個微觀的一個尺度，到一個更大的宇宙的尺度裡面，他來做的這個思考。』

賴香伶透露，薩拉切諾多件極具代表性的作品將於本次展覽中來台，包括以蜘蛛網為靈感的系列創作，以及結合透明球體與漂浮概念的大型裝置，邀請觀眾親身置入其中，重新思考：在這張無形卻緊密相連的世界之網中，人類究竟身處何處，又該如何共織未來。（編輯：許嘉芫）



〈空氣太陽博物館〉在泰國雙年展，泰國清萊，2023年。（攝影：Joaquín Ezcurra／Aerocene基金會以 CC BY-SA 4.0 授權提供。）



托馬斯．薩拉切諾，〈算法．韻律〉，2024。「共生」展覽現場，2024年，北京紅磚美術館。（托馬斯．薩拉切諾工作室提供）