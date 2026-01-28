藝術結合科技 正興國小學生展190匹夢想馬

▲正興國小在校訂藝術課程中，以「畫一匹馬，迎向自己的未來」為主題，用平板畫出心中的「那一匹馬」。（圖／高市府教育局提供）

[NOWnews今日新聞] 今年適逢馬年，高雄市三民區正興國小將藝術化作孩子奔向未來的起跑線。六年級學生在校訂藝術課程中，以「畫一匹馬，迎向自己的未來」為主題，用平板畫出心中的「那一匹馬」，190匹風格各異的馬齊聚校園，新的一年象徵「百馬奔騰」，也為學生們的成長旅程精彩啟程。

▲優勝作品製作成特製紀念杯，將數位創作化為可使用、可珍藏的生活物件。（圖／高市府教育局提供）

正興國小長期深耕藝術教育，系統性將藝術素養融入校訂課程，並結合科技應用，培養學生的創意表達與數位能力。自五年級起規劃平板繪圖課程，在藝術教師曾昱玲細緻引導下，學生從基礎操作逐步進階至創意表現，穩健累積數位藝術與科技融合的學習歷程。

本學期成果於期末休業式期間精彩呈現，學校特別將六年級學生作品輸出為大型海報展出，也實踐「人人皆可展能」的藝術教育理念。學務主任呂欣倍說，從五年級學習平板繪圖到六年級完成系列創作，是一段完整且關鍵的成長歷程。「畫一匹馬」不只是藝術課題，更是孩子描繪心情、期待與未來的方式，創作本身即是一種情緒教育；透過成果展出與肯定，為孩子注入持續前行的力量。

▲除實體展覽外，學校也將學生作品轉化為正興國小專屬的數位電子賀卡，展現藝術與科技融合的教學成果。（圖／高市府教育局提供）

除實體展覽外，學校也將學生作品轉化為正興國小專屬的數位電子賀卡，展現藝術與科技融合的教學成果。此外，各班遴選兩件優勝作品製作成特製紀念杯，將數位創作化為可使用、可珍藏的生活物件。學生陳芃安說，第一次拿到的「獎杯」，竟然是自己的電腦繪圖作品，真的很特別，也很感動。

校長顏銘志表示，藝術教育不只是技能訓練，更是引導學生認識自我、安頓情緒、勇於描繪未來的重要歷程。正興國小將持續深化藝術、科技與創客精神融入校訂課程，以完成190匹馬的動力，為學生們打造多元展能的學習舞台，以自信奔向未來。

