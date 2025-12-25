藝術聖誕 致用高中學生化身聖誕哥哥與姐姐溫暖東陽幼兒園

致用高中聖誕節攜手東陽國小附設幼兒園，舉辦「聖誕哥哥與姐姐」藝術聖誕佳節活動 ，共同創作聖誕藝術作品，共度了一個充滿歡笑和溫馨的藝術聖誕節。（記者陳榮昌攝）

記者陳榮昌／台中報導

致用高中聖誕節攜手東陽國小附設幼兒園，共同舉辦第三屆「聖誕哥哥與姐姐」藝術聖誕佳節活動，活動以創作聖誕樹為主題，讓致用高中照顧服務科一年級學生與幼兒們在節日氛圍中共同完成創意聖誕樹作品，傳遞溫暖與愛。在致用高中美術老師鄭以敬老師的帶領下，一群高中生帶著期待又興奮的心情，走進了鄰近的幼兒園，與天真爛漫的小朋友們共同創作聖誕藝術作品，共度了一個充滿歡笑和溫馨的藝術聖誕節。

致用高中學生熟練地運用材料，以及事前演練過的幼兒藝術教學方法，使孩子們可以圍繞在哥哥姊姊姊身邊按部就班地跟著創作，共同完成了一件件充滿童趣的聖誕藝術作品。從塗鴉、黏貼到裝飾，每一個步驟都凝聚著大手陪小手的溫暖互動。孩子們的創意在高中生的引導下盡情揮灑，製作出獨一無二的聖誕作品，同時為幼兒園增添了濃厚的節慶氛圍。

除了藝術創作，致用高中同學們更精心準備了親筆寫下的聖誕祝福卡片。一張張滿載心意的卡片，在活動的尾聲由致用高中同學們親手送給每一位幼兒園的孩子。孩子們收到卡片時臉上驚喜與開心的表情，讓在場所有人都感受到聖誕節「愛人如己」的真諦。美術老師鄭以敬老師表示：「這不僅是一堂藝術課，更是一次生命教育與美感之心培養的機會。我們希望學生們能學會如何引導、陪伴年幼的孩子，並在互動中感受付出的快樂。」

致用高中校長鄒紹騰表示，致用高中在教學策略上不僅注重創造力的培養，更關注學生人文素養的提升，創作聖誕樹的過程，看似簡單，但卻能拉近彼此距離，並傳遞愛與溫暖，這才是藝術最迷人的地方，希望透過這樣的活動，希望致用高中學生在付出的同時，也能感受到藝術帶來的溫暖與力量，進一步理解全人教育的真正意義。

這場聖誕藝術課不僅拉近了致用高中同學與東陽國小幼兒園孩子們的距離，更在彼此心中播下了愛與關懷的種子。同學們用行動為這個聖誕節增添了最動人的色彩，讓溫暖與祝福在校園間流淌，成為佳節中最美麗的聖誕故事！