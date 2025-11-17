藝術與美味雙重享受！北美館新開「Bonami」法式小館 龜毛主廚挑戰每日限量功夫菜

主打法國菜式的「Bonami法式小館」吃得到許多功夫菜，像是工序繁瑣的「豬頭肉卷」就是每日限量供應。

台北市立美術館今年迎來重大變革。隨著米其林星級餐飲團隊進駐，北台灣最具代表性的藝文地標，不只看展體驗升級，也為食飲空間打開新篇章。「Bonami法式小館」主打法國菜式，午間時段供應義大利麵、手作三明治等輕食；到了夜晚搖身一變為氣氛浪漫的餐酒館，看展前先來墊個肚子，跟逛展後坐下品嘗，是截然不同的兩種氛圍。

主廚何卓濠（Percy Ho）曾在多家香港米其林星級餐廳工作，擅長把國際烹飪技巧與在地風味揉合出新輪廓。訪談後，我忍不住想擅自替他加上「龜毛」標籤，這也正是讓Bonami菜色與眾不同的關鍵。

1983年創館的「台北市立美術館」，是台灣首座現當代美術館。

談到法國料理在台灣的接受度，Percy給出了比一般人更肯定的答案：「其實台灣人很能接受法國菜。」他回憶十幾年前，台灣餐飲界有許多主打傳統老派菜色的法式餐廳，近年則轉向風格更自由的餐酒館，店家不再刻意標榜「法國菜」，背後原因可能是市場定位，也可能希望降低客人的心理門檻。

「Bonami法式小館」名字源自法文「Bon ami」，有好朋友之意，午間提供義大利麵、燉飯、手作三明治等輕食選項。

週六日限定的午間套餐「火腿起司三明治」，選用厚切煙燻熟火腿與，布理起司烤過後更香，搭配芝麻葉與洋蔥提味，起司控必點它。（420元／份，加購套餐140元）



