藝術處方箋 × 愛心共融日 讓長輩在美術館畫出幸福人生

▲長輩們走進美術館，參與瓶蓋毛線創作課程，現場充滿藝術帶來的溫暖與療癒。（記者方一成攝）

為推動高齡友善城市與文化共融理念，彰化縣文化局今（十九）日上午於縣立美術館舉辦「藝術處方箋 × 愛心共融日」活動，與亞洲大學護理學院護理學系副主任林君黛、秀老郎董事長邱暉智邀請以及員林市長照中心「秀老郎」的二十九位長輩們走進美術館，參與瓶蓋毛線創作課程，並欣賞自己親手完成的「自畫像」展出，現場充滿藝術帶來的溫暖與療癒。

彰化縣已邁入超高齡社會，縣府積極推動跨領域合作，將文化藝術融入長照關懷。縣府攜手亞洲大學護理學院USR團隊，共同推動「藝術處方箋」計畫，透過藝術輔療課程、創作體驗與展覽活動，讓長輩與失智症族群在創作中表達情感、喚起記憶，並重拾自我價值與成就感。

彰化縣文化局張雀芬局長表示，藝術不只是美的欣賞，更是一帖能療癒心靈的良方。許多秀老郎的長輩十一月七日在美術館完成了屬於自己的「自畫像」，每一幅作品都蘊含著珍貴的生命故事與情感，展現了年長者獨有的堅韌與溫度。如今這些作品在現場展出，不僅讓長輩的創作被看見，也讓社會大眾透過藝術看見「老得有尊嚴、活得有光彩」的真實樣貌。

活動當日同時也是彰化縣文化場館每月的「愛心共融日」，彰化縣將每月第三週星期三訂為「愛心共融日」，以推動文化平權、營造友善無礙的共享藝文空間為宗旨，讓關懷化為具體行動。本次活動以「創作、互動、陪伴」為主題，特別安排瓶蓋毛線手作課程，鼓勵長輩們動手創作、彼此交流。縣長亦親自參與，與長輩們攜手編織出象徵彰化意象的「八卦山大佛」，那一圈圈纏繞的毛線，彷彿人生的軌跡，也象徵著愛與溫情在彰化縣持續延展、溫暖傳遞。

文化局推動「藝術處方箋」計畫不僅呼應聯合國永續發展目標SDG3「健康與福祉」，更實踐美術館的社會責任，讓藝術走出展覽框架，走進人們的生活與心靈。未來也將持續與各大學及社福單位合作，打造更多高齡友善、文化共融的活動與空間，讓「藝術」成為最溫柔的陪伴。