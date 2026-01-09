藝術裝置添年味 松山文創園區「大過馬年」開跑、消費抽紅包領好運

cnews124260109a07

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

2026丙午馬年到來，松山文創園區即日起至3月8日展開「2026大過馬年」，攜手漢聲雜誌社為園區換上新春藝術裝置，各項豐富活動將園區打造為寒假最強走春熱點，邀請民眾春節期間走訪松菸，一次蒐羅年味及好運；同時祭出「馬上松好運」消費滿額抽紅包活動，有機會獲得抵用券或松菸好禮。

園區商家也有新氣象，西向製菸工廠迎來台灣文創服飾品牌「TAIWANIZE」全新進駐，松菸風格店家主題展區則由創作品牌「小貓島」帶來滿滿療癒又喜氣的設計；展覽活動方面，不僅集結《咒術迴戰》、《我的英雄學院》、《我獨自升級》、《莉可麗絲》等強檔特展，還有最受小朋友歡迎的《汪汪隊立大功》闖關任務。

松山文創園區「2026大過馬年」以「馬到松滿福」為創意核心，象徵馬到松菸好運圍繞、祝福滿園，也代表豐盈與富裕。園區今年再度與漢聲雜誌社合作，將古蹟建築結合傳統民俗美學，於園區多處打造春節氛圍裝置，各項作品皆細緻古樸、富含喜氣氛圍，每幅都值得細細品味。

cnews124260109a08

自松菸大道入口進入即可見辦公廳舍外牆的巨幅對聯及福字斗方，每個字都是由人物、山水、植物組合而成的「花鳥字」，形成近看是畫、遠看是字的視覺效果；象徵守護園區平安的製菸工廠「四大門神」除了有勇猛威武的形象，也有拙趣可愛的農民畫版本；文創大街則設置15幅「百馬賀年」及「吉祥語馬圖」剪紙窗框，充滿團聚歡樂之情；而在五號倉庫一側還可見到《五路進財》版畫，寓意五方財源齊至，為遊客帶來一整年的招財納祥祝福。

除了視覺上的饗宴，松山文創園區更推出「馬上松好運」消費滿額抽紅包活動，即日起至3月8日，凡於松菸風格店家、hof(EVERYDAY OBJECT)、eyecandle松菸炊事場、以覺學、谷口写真企画室、小智研發垃圾廚坊、光一 一個時間、gonnaPLUS、CAMA COFFEE ROASTERS 豆留文青，以及1月10日起全新進駐的TAIWANIZE等指定店家單筆消費滿1,500元，憑發票或明細即可抽「馬上旺紅包」，獎項包含100元消費抵用券及多款松菸精選好禮，邀請遊客走春、逛展之餘也能購物試手氣、抽出新年好運氣

cnews124260109a09

新春將至，松菸風格店家特別推出「小貓島之喵年大吉」期間限定主題展，為馬年增添療癒繽紛的色彩。來自台南的小貓島是以節慶為靈感、以貓咪為主角的創作品牌，透過插畫與設計，將節慶的熱鬧氛圍融入一幅幅畫作與商品，包含海報、桌曆、春聯等等，讓貓奴們在過年過節時能盡情以可愛貓咪妝點居家。小貓島於製菸工廠一、二樓消防栓箱同步展開集章活動，16座消防栓箱皆可蒐集以節氣與貓咪為主題的限定圖章，即日起至3月30日於松菸風格店家或服務中心追蹤小貓島Instagram，即可索取集章明信片一張，蓋滿指定章數還可兌換小貓島限量小禮物。

展演活動方面，備受小朋友喜愛的《汪汪隊立大功》快閃遊樂園邀請孩子們一同出動完成救援任務，現場還有全新周邊商品與大型氣偶；咒術迴戰展覽以《劇場版 咒術迴戰0》篇為核心，重現熱血的友情與純愛主題，集結大量珍貴手稿、特集咒具及五條悟一比一等身模型，邀請粉絲親身體驗咒術世界魅力；《我的英雄學院》最終季快閃店、《我獨自升級》期間限定店、玩轉動漫遊快閃店自開展以來即人氣不斷；《Lycoris Recoil 莉可麗絲展～seize the day～》1月10日首次舉行海外移展，透過沉浸式投影重現動畫經典日常。松山文創園區表示，邀請民眾在春節與寒假期間走訪園區，無論是欣賞藝術裝置、體驗集章樂趣或參觀熱門展覽，都能將新春的喜悅與好運一併帶回家。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

