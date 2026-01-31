藝術裝置綻光芒 新營Ｑ起來

2026新營Ｑ起來─追逐心底的光戶外藝術裝置展，帶來療癒能量。 （記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶∕新營報導

南市文化局主辦的「新營Ｑ起來─追逐心底的光Light is always there」戶外藝術裝置展，卅一日傍晚在新營文化中心廣場點燈，巨型「小馬Ｑ」、超萌「球球Ｑ」、「星星Ｑ」亮相，圓潤純白的造型在夜光中透著暖意，成為全場焦點，將展至三月八日。

點燈儀式由幼兒園小朋友驚喜開場，跳起可愛的「新營Ｑ起來」舞蹈，瞬間融化民眾；點燈倒數結束、藝術裝置綻放光芒的瞬間，也帶來溫暖療癒能量；隨後登場的DJ HUNTER以「Ｑ起來金曲派對」接棒，以充滿活力的節奏，帶領民眾一起搖擺。

廣告 廣告

文化局表示，展覽將一路展出至三月八日；除超萌裝置，提醒別錯過與台糖八十週年合作的「期間限定聯名列車」，民眾可從中興路搭乘五分車，體驗與雲朵共行的糖鐵冒險。

「純白市集」昨日率先登場，集結多間質感職人品牌，推出棉花糖、飲品和甜點等，將「純白」做不同的詮釋；明日下午二時至晚間七時將持續在新營文化中心廣場陪伴大家。