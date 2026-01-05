藝術走進公廁日常 臺東「公廁畫廊」讓公共空間更有溫度

【記者 朱達志／台東 報導】為提升公共空間品質並深化生活美學，臺東縣環境保護局推動極具創意的「公廁畫廊」計畫，首站選定臺灣中油初鹿站特優級公廁作為展示場域，並特別攜手國立臺東大學附設實驗國民小學，由粘僑頡老師指導第37屆美術班學生進行集體創作，成功將藝術引入日常最常使用、卻易被忽略的公廁空間，將其轉化為兼具美感、教育意涵與在地特色的公共亮點，讓民眾在如廁的片刻也能遇見藝術。

臺東縣政府表示，公廁不僅是解決生理需求的設施，更是反映城市清潔管理、服務品質與文化溫度的重要指標。透過藝術創作的導入，翻轉過往對公廁冷硬、單調的刻板印象，這正是臺東推動「慢經濟」中，強調細節與感受的具體實踐，並具體落實聯合國永續發展目標 SDG 6「潔淨水與衛生」（提升衛生設施品質）、SDG 4「優質教育」（學童藝術實踐）以及 SDG 11「永續城市與社區」，讓美感教育與環境永續的種子，在城市的每一個角落生根發芽。

環保局說明，此次展出的作品以「沙灘、海洋、海岸線」為主題，象徵臺東自然景觀的交會與生命流動。由學生以木板為創作底材，結合環氧樹脂與顏料技法，呈現海洋律動與光影層次，使視覺效果更具深度與延展性。特別感謝臺灣中油初鹿站蘇靖惠站長支持此次合作，不僅協助作品裝設，也承諾後續維護，讓加油站公廁化身為旅客停留的溫暖空間。這項計畫讓孩子們的創作走出教室，實際服務人群，不僅增添了環境的友善度，更讓每一位造訪的旅人都能感受臺東獨有的熱情與創意。讓藝術成為提升公廁友善度與整體品質的重要元素。

指導老師粘僑頡表示，帶領學生參與公共空間美化，是一次難得且深具意義的學習歷程，孩子們的創作走出教室、融入社區，實際被民眾看見與使用，讓學生深刻體會藝術對環境與生活的正向影響。參與創作的學生也分享，看到自己的作品在公廁中展示，感到既興奮又有成就感，期待為使用者帶來更愉悅的心情。臺灣中油初鹿站蘇靖惠站長說，加油站公廁是旅客停留的重要空間，透過藝術作品的加入，不僅提升環境友善度，也為來往旅人留下對臺東更深刻、溫暖的印象，未來將持續協助維護，讓作品長久服務民眾。

環保局呼籲，美好的如廁環境需要大家共同維護，「公廁畫廊」是空間的美化，也是一種生活態度的倡議。未來環保局將持續推動更多元的跨域合作，將美學注入不同的公共場域，逐步實現臺東兼具環境清潔與藝術美感的願景。歡迎民眾行經初鹿時，停下腳步欣賞這群小小藝術家的創作，感受臺東獨有的生活美學，同時，也請大家在欣賞之餘，發揮公德心，共同維護公廁的清潔與藝術品的完整，讓這份美好的環境與心意能長久延續，服務更多人。（照片記者朱達志翻攝）