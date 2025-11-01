藝術走進生活 楊秀椿老師帶領民眾感受葉拓之美

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】為推廣環保理念與藝術生活結合，彰化縣鄉土文化學會於假日上午在平安山莊舉辦「葉拓親子教育生活體驗教學活動」，特別邀請知名彩繪藝術老師楊秀椿帶領民眾透過DIY實作，體驗大自然與生活美學融合的美妙，活動吸引許多熱愛環保與素食理念的民眾踴躍參與。

為推廣環保理念與藝術生活結合，鄉土文化學會理事長葉繼元(圖左)邀請彩繪藝術老師楊秀椿 (圖中)辦理葉拓親子教育生活體驗。（圖／記者周厚賢攝）

鄉土文化學會理事長葉繼元表示，舉辦這場活動的目的，是希望讓民眾認識生活周遭常見植物的多元運用，並藉此強化環保意識。他指出，此次邀請楊秀椿老師，運用其精湛的彩繪藝術技巧，指導民眾將植物葉片拓印於衣服及布包上，讓原本平凡的物品搖身一變，成為具有個人品味與藝術風格的獨特作品。同時，參與者也能從中了解各式植物的特性與作用，無論大人小孩，都獲得深刻的體驗與感動。

楊秀椿老師展示她葉拓的示範作品，從作品中讓人感受創意與生活美學的呈現。（圖／記者周厚賢攝）

長期推動品格教育的財團法人彰化縣平安學校文教基金會理事長陳國雄表示，協會重視社會的品格教育，而家庭與親子關係更是推動的核心。他說，當鄉土文化學會提出活動構想時，便義不容辭提供場地支持，希望透過活動傳遞良善價值，深化家庭情感，促進社會和諧。

完全以自然與環保的結合，葉拓創作技法是最好的親子教育。（圖／記者周厚賢攝）

活動主講者楊秀椿老師以多年深厚的彩繪藝術經驗，將植物葉片與生活布料完美結合。在他的細心教導下，一件件獨一無二的藝術作品應運而生。他表示，這正是生活美學的最佳體現：「不必花錢購買、不必特地訂製，透過DIY過程建立個人品味，也培養對大自然的尊重與感恩。」