藝術進區 秀琴歌劇團明壓軸

藝術進區最終場，由秀琴歌劇團二十九日晚間七時於柳營代天院演出。 （文化局提供）

記者林雪娟∕台南報導

今年度藝術進區最終場由知名的「秀琴歌劇團」二十九日晚間七時於柳營代天院演出《王者之爭》，歡迎民眾前往觀賞，藝術進區，明年見！

「秀琴歌劇團」為團長張秀琴於一九八六 年時成立於台中，憑藉精湛演技、認真耕耘，打響知名度，張秀琴也曾獲全球中華文化藝術薪傳獎地方戲劇類，並獲文化部文協獎章與台南市榮譽市民。

《王者之爭》描述一位王子的誕生，原是舉國歡騰，然因被指剋父，下令殺掉，然因母親不忍，卻在命運的推動下，竟被他國國王所救帶回宮中扶養。

鼓勵民眾參與表演藝術活動，提供更為友善藝文環境，藝術進區在現場也將協助民眾加入台南藝友會員系統並贈送小禮物。今年活動現場填問卷還可兌換貼紙，集滿不同場次貼紙兩張可兌換書籤，集滿三張可兌換春聯斗方一張，數量有限，贈完為止，請把握最後追劇時光。