藝術陪伴健康老化 馬蘭榮家長輩參觀東岸畫旅

馬蘭榮家帶領長輩走進藝術殿堂，參與《東岸畫旅》感受美學新體驗。

馬蘭榮家帶領長輩走進藝術殿堂，參與《東岸畫旅》感受美學新體驗。

為落實健康老化與社會接軌的理念，馬蘭榮譽國民之家帶領20多位長輩與員工，前往國立臺東生活美學館參加東岸畫旅高雄藝術巡禮開幕式，這場活動讓長輩們走出戶外，透過實地觀賞多元的藝術作品來豐富精神生活，並在專業導覽中感受美學帶來的溫暖力量。

馬蘭榮家表示，這次展覽由高雄市美術協會理事長潘翠玲率領近40位藝術家來到臺東，展出作品超過70件，包含傳統的水墨畫、書法、油畫，以及現代最新的AI創作和雕塑，藝術家們更在現場為長輩解說創作背後的故事，長輩們在展廳中認真欣賞，對於能近距離接觸這麼多精彩的藝術品感到非常驚喜，不僅開闊了視野，也感受到跨越地域的文化美感。

廣告 廣告

馬蘭榮家強調，引進文化藝術是推動高齡友善環境重要一環，參加藝文活動可以激發長輩好奇心，並幫助維持頭腦靈活，未來將持續連結社會資源與藝文團體，期許能讓藝術成為陪伴長輩的重要力量，落實溫馨尊嚴的服務目標，為長輩打造更有溫度與深度的銀髮生活圈。