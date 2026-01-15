藝術香氛齊聚陽明山 臺北茶花展1/16登場

2026年臺北茶花展將從1/16起到1/25在陽明山花卉試驗中心展出

臺北茶花展期間的週末假日將舉辦送樹苗活動

臺灣3E美術會「花影流年」畫展，從人文視角延伸茶花在生活美學中的多元樣貌。

臺北茶花展將帶領民眾體驗茶花展的專屬氣味

2026年臺北茶花展將從1月16日起，在陽明山花卉試驗中心展出到1月25日，展覽結合花卉藝術、感官體驗與永續概念，並推出多場活動，包括開幕日限定的「春光調香室」、「茶花講堂」和「茶花香頌」送樹苗等，讓民眾身處茶花盛放的陽明山，感受茶花所承載的植物美學與生活想像。

臺北市花卉試驗中心主任林育正表示，今年的臺北茶花展規劃室內外雙展區，在園區入口以鬱金香與風信子打造迎賓花海美景，室內展區匯集職人盆景工藝與新品種展示，呈現茶花的獨特創新樣貌與不同的姿態變化，營造沉靜而富詩意的賞花氛圍。展覽同時結合臺灣3E美術會以「茶花」為主題的「花影流年」畫展的藝術創作，從人文視角延伸茶花在生活美學中的多元樣貌。

林育正主任並說明，本屆茶花展另一大亮點為首度攜手亞洲香研所，在1月16日開幕當天推出限定策劃的「春光調香室」。活動以氣味作為媒介，從茶花清雅花香出發，延伸至土壤與木質氣息，透過層層轉換，引導民眾以嗅覺感受自然環境的循環與節奏，打造專屬於茶花展的五感體驗。花展期間設有限定花季香味體驗展櫃，讓民眾在平日也可體驗到來自茶花的香味。

臺北市花卉試驗中心表示，在展覽期間推出多場活動，「茶花講堂」邀請專家分享臺灣原生山茶、茶花育種與栽培知識，並規劃茶花扦插嫁接課程與盆景雕塑示範，讓民眾更深入認識茶花的栽培與藝術面向；在假日還有「茶花香頌」送苗活動，1月17、18、24及25日上午9時起，民眾憑3張11、12月或1月未開獎、不限金額的發票或載具，即可兌換茶花苗一盆，每人限領一次，數量有限，送完為止。所有發票將捐贈公益團體，讓賞花活動同時傳遞愛心。中華民國茶花學會也在活動現場提供「奉茶體驗：天香茶花飲」，民眾在茶花園中品嚐以花入茶的特色飲品，感受花與生活的連結。

臺北市花卉試驗中心也規劃多項互動體驗，包含以低耗材概念設計的「疊色明信片」活動，結合步行式參觀動線與集章設計，引導民眾放慢腳步，以身體參與方式體驗永續理念。還有限定推出「紅包袋絹印體驗」，讓民眾親手創作迎接新春，增添節慶氣氛。活動資訊可上「花IN台北」官網或「陽明山花季」臉書粉絲專頁。