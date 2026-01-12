藝術點燈弱勢童心 《絨毛兔的奇幻之旅》帶領兒少走進愛與勇氣
歲末年初暖流不斷，藝術成為傳遞愛與勇氣的橋梁。為推動藝術平權與無障礙欣賞，社團法人國際舞台文化表演藝術交流協會理事長黃舒郁邀請美國知名ODC（Oberlin Dance Collective）舞團來台，於衛武營國家藝術文化中心演出歐美傳承百年的經典童話舞蹈劇《愛的奇蹟：絨毛兔的奇幻之旅》。高雄市社會局服務的弱勢家庭、單親家園與新住民家庭的兒少、家長及社工人員，於1月9、10日走進劇場，在藝術饗宴中感受社會的溫暖。
↑圖說：推廣藝術平權無障礙，國際舞台文化表演藝術交流協會理事長黃舒郁邀請美國ODC舞團來台表演（圖片來源：高雄市社會局提供）
此次演出由來自美國舊金山的ODC奧柏林舞團領銜，台美攜手共15位美國舞者，並邀請10位來自嘉義的小舞者同台演出，跨國、跨世代的合作，讓舞台更顯豐富層次。作品改編自經典童話，透過肢體語彙詮釋「愛與被愛使生命變得真實」的動人寓意，兼具藝術性與教育意義。協會期盼藉由國際級製作，讓平時較少接觸專業劇場的孩子們，在衛武營的視聽震撼中，開啟對生命與世界的想像。
↑圖說：豐富社會局服務之兒少家庭的藝術美感體驗，共賞愛的奇蹟絨毛兔的奇幻之旅芭蕾舞蹈劇（圖片來源：高雄市社會局提供）
觀眾回饋溫暖動人。來自越南的新住民阿芳表示，難得能全家一起走進衛武營欣賞舞蹈劇，舞者生動詮釋絨毛兔的心路歷程，讓全家人都看得投入又開心；她的兒子豪豪直呼，彷彿跟著絨毛兔一起夢想成真。來自單親家園的王媽媽與女兒觀賞後也深受感動，期許孩子能如同故事中的絨毛兔，在成長路上培養面對挑戰的勇氣，這場演出帶來滿滿力量。
↑圖說：孩子手繪卡片感謝黃理事長帶來的藝術饗宴（圖片來源：高雄市社會局提供）
高雄市社會局長蔡宛芬感謝捐贈者以實際行動支持藝術教育，讓孩子們在寒冬中感受到正向能量。她指出，藝術教育是孩子成長的重要養分，但對許多弱勢家庭而言，進入國家級劇院觀賞演出往往遙不可及。國際舞台文化表演藝術交流協會在2026年開端送上的這份禮物，不僅拓展孩子的視野，更讓他們透過《絨毛兔的奇幻之旅》，跨越生活壓力與課本框架，親身體會「愛」與「真實」的深刻意義，轉化為面對人生的勇氣。她也強調，政府資源有限、民間力量無窮，未來將持續攜手善心團體，共同守護弱勢家庭與孩子的夢想。
更多品觀點報導
高雄熊進駐蓮池潭開旗艦店 IP萌經濟發威、YT頻道全球首播
產官學攜手厚植職涯力 高雄串聯20校41企打造青年就業即戰力
其他人也在看
有過審仍被檢舉！ 蔡依林北京演唱會受阻？舞台挨批「陰間美學」爆正反論戰
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導天后蔡依林舉辦「PLEASURE」世界巡迴演唱會，去年12月30日在台北大巨蛋首場演出，表演備受好評。不過，表演中的強烈視...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 26
蔡依林同框CORTIS、許光漢！世紀合照「C位竟是小S」太夢幻 網全跪了
天后蔡依林（Jolin）10日現身金唱片頒獎典禮舞台擔任頒獎嘉賓，一登台便展現國際級氣場，中文、英文、韓文三語自然切換，流暢主持毫無冷場，讓現場氣氛瞬間升溫。蔡依林也在社群平台公開與CORTIS全員合照，當中包括許光漢、C位站的竟是小S，世紀合照讓網友超嗨。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 11
金唱片｜Jennie火辣唱跳 再奪獎衝上台：妝都花了
「第40屆金唱片頒獎典禮」（Golden Disc Awards）昨晚（1╱10）首度在台北大巨蛋舉辦，Jennie以〈LIKE JENNIE〉和「BLACKPINK」的〈JUMP〉連奪3獎後，又再奪下「年度藝人獎」。太報 ・ 1 天前 ・ 5
網友求阿信帥照釣出本尊超驚喜 周渝民怕重演「抱緊處理」
自己糗事自己虧，近日有網友在社群發文「能蓋一個阿信樓嗎？想當桌布」，號召分享五月天阿信的帥照，沒想到被本尊海巡到，還親自貼出一張照片回應，卻是他上月22日在上海演唱會跌落舞台的瞬間畫面，讓網友全體傻眼又笑翻。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 4
金唱片典禮總盤點／Jennie火辣舞台抱回大賞！40周年特別舞台BIGBANG、BTS、Wonder Girls金曲登場！
第40屆金唱片將於1月10日在台北大巨蛋登場，紅毯將於下午4點舉行，典禮5點半正式開始。由成始璄、文佳煐主持，並邀請蔡依林、許光漢、邊佑錫等人擔任頒獎嘉賓，18組演出卡司，包括CORTIS、ZEROBASEONE、JENNIE（BLACKPINK），陣容相當豪華。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 天前 ・ 14
Energy見萬名粉絲擠爆小巨蛋！ 嘴甜嗨喊「我們還是你們的小鮮肉」
Energy 10日帶著巡演《ALL IN 全面進擊》唱進台北小巨蛋，也是他們2023年重返樂壇後的二度攻蛋，打造超近距離延伸舞台與環繞移動舞台，讓小巨蛋全場歌迷零死角、近距離感受Energy的舞台魅力。牛奶也感動的說，「今天隔壁比較大的蛋，來了很多小鮮肉、小花旦，你們還是來了，代表我們還是你們的青春、還是你們的小鮮肉！」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 11
2026金球獎／《橫衝直闖》甜茶打敗李奧納多獲影帝！蘿絲拜恩首度封后
2026金球獎台灣時間12日早上舉行頒獎典禮，喜劇演員妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）續擔主持重任，保羅湯瑪斯安德森執導的《一戰再戰》獲得九項提名，挪威電影《情感的價值》八項和萊恩庫格勒導演的《罪人》七項緊追在後；影集類領跑的為《白蓮花大飯店》六項提名，話題夯劇《混沌少年時》五項居次。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 3
金唱片／許光漢合體LE SSERAFIM「咬手指」害羞撒嬌舞3萬粉尖叫
迎接四十週年到來，韓國指標音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》今（10日）首度移師臺北大巨蛋舉行。場內3萬3千張門票全數售罄，韓方演出團隊超過800人，主辦單位動員超過2000名保鏢保全及工作人員。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
金唱片完整名單！GD「驚喜現身」 CORTIS夢幻聯動蔡依林、許光漢
南韓第40屆金唱片頒獎典禮昨（10）晚在台北大巨蛋盛大舉行，演出卡司陣容強大，包含BLACKPINK成員JENNIE、當紅韓團CORTIS，以及IVE、Stray Kids等18組藝人，吸引3.3萬名台視新聞網 ・ 21 小時前 ・ 1
金球獎／甜茶「擊敗李奧納多」奪影帝！上台感性告白：父親教我要感激
第83屆金球獎頒獎典禮於台灣時間今（12）日早上盛大登場，電影與影集獎項競爭激烈。其中，由李奧納多狄卡皮歐主演的《一戰再戰》以9項提名成為本屆最大熱門，挪威電影《情感的價值》以8項提名緊追在後，《罪人》則拿下7項入圍。影集方面，《白蓮花大飯店》以6項提名領先，《混沌少年時Adolescence》則獲得5項提名，話題十足。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
金唱片／IVE攜手啦啦隊秀超狂演出！ 挑戰拋飛2層樓特技
【緯來新聞網】2026韓國金唱片頒獎典禮首度移師台灣舉行，今（10日）在台北大巨蛋登場，張員瑛所屬女緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
許光漢金唱片秀"三語" 合體LE SSERAFIM跳"撒嬌舞"
生活中心／陳佳侖 、陳聖翰 台北報導國民男神許光漢，昨天現身台北大巨蛋-金唱片頒獎典禮，擔任頒獎嘉賓，一上台就用韓英中三種語言致詞，讓全場驚艷，頒獎前更與韓團LESSERAFIM成員一起挑戰"撒嬌舞"，模樣超萌。主持人 成始璟：「請掌聲歡迎。」一出場全場三萬多人興奮尖叫，國民男神許光漢現身金唱片擔任頒獎嘉賓。許光漢撒嬌舞。（圖／HLL / 超級圓頂）演員 許光漢：「大家好我是演員許光漢，很高興見到大家，誠摯地歡迎各位來到台北，台北的美食非常多，時間允許的話，期待大家有機會去品嚐，非常榮幸能參加典禮，希望大家今天玩的愉快。」開場就用一連串流利韓文打招呼，還不忘向韓國朋友推薦台灣美食，但其實在頒獎前許光漢已經先被鏡頭突襲。咬手指，害羞扭肩膀，許光漢跟LE SSERAFIM成員中村一葉、恩採挑戰"撒嬌舞"，畫面超萌，又帥又萌的模樣讓全場粉絲嗨喊再一次，不過就當典禮歡樂進行同時，台下卻出現亂象。男子違規帶長鏡頭大砲，被保全架離。（圖／粉絲提供）保全人員：「還要藏是不是，還要藏是不是，你要不要走，先出去啦，不要在這邊擋到人家好不好。」黑衣保全與灰色帽T的男子爆發衝突，因為男子疑似違規使用"大砲"拍攝，還不願交出記憶卡，當場被保全人員架出現場，另一頭也有中國籍女子，帶大砲進場。工作人員：「妳現在趕快出去，妳不要影響，後面粉絲的權利好不好，妳剛剛本來就有使用大砲，旁邊的人都有跟我們講了。」工作人員好言相勸，但這名中國女子卻還想裝傻，保全人員把她藏在衣服裡的大砲搜出，女子這才心不甘情不願的離開，但亂象還不只這樣。要價8980元的特區座位，驚見兩名女子擠在同一個座位上，疑似拿便宜區域的門票混入，讓目擊民眾直呼太離譜，儘管最後被要求離場，但已經嚴重影響其他觀眾感受，呼籲粉絲入場務必要遵守規定，別因為自己的自私行為，成為典禮的害群之馬。原文出處：許光漢金唱片頒獎「三語言」切換 合體LE SSERAFIM跳「撒嬌舞」畫面超萌 更多民視新聞報導才被傳等時機復出！愷樂突點名1劇：好瘋喔…全網秒懂徐若瑄洗澡突曝1驚險意外！大喊：估計肋骨會斷網徵「阿信帥照」釣出本尊 他曬1圖親開「地獄列車」！民視影音 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
應援偶像不能等！金唱片頒獎典禮前台北大巨蛋湧人潮
台北市 / 綜合報導 南韓指標性音樂盛事金唱片頒獎典禮，今(10)日盛大登場！這一次特別增加安檢措施，因此許多觀眾早早就來排隊，希望能夠早點完成程序，順利入場，台北大巨蛋開演前，外面就出現滿滿人潮，粉絲們帶著各式各樣的應援物，用行動與愛支持偶像。 手拿應援物拍照，開心笑容藏不住，台北大巨蛋今日下午，湧現大批人潮，金唱片頒獎典禮開演前，粉絲們早早來報到，通通有備而來，粉絲VS.記者說：「(你們想來看誰的)，CORTIS，安乾鎬，安乾鎬，安乾鎬，這個這個，這個這個。」對著鏡頭大秀小卡，還用精美的卡套細心保護，另一位手機上貼著成員JAMES的照片，特別珍惜心愛的偶像，粉絲VS.記者說：「(要看到偶像有沒有很興奮)，有，他很期待，他昨天都捨不得睡覺。」手上拿著兩大袋，通通都是應援物，娃娃手燈，卡套一攤開，每一個成員通通完美收藏，還有粉絲，興奮心情無法壓仰，粉絲VS.記者說：「(你們想看到誰)，我們想看，BOYNEXTDOOR，我從搶票的時候就很期待，想結婚的興奮。」真的好想嫁給偶像，現場甚至出動應援卡車，就是要對偶像表達滿滿的愛，而這一次為了要維護現場安全秩序，特別增設安檢程序，觀眾們乖乖排隊打開包包，走完流程才能入場。粉絲說：「我是覺得人太多，有點可怕，但應該是還好。」粉絲說：「因為之前有一些演唱會，可能有粉絲會帶一些，酒精類的東西，影響秩序，我覺得這個還是要控管。」增設安檢流程，即便需要多花一點時間才能進場，不過為了讓大家，平安享受典禮，粉絲表示一切都值得。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 112
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 22 小時前 ・ 3
全台大回暖！冷空氣休息一週 「這天起」再明顯轉冷
今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過這天起將明顯轉冷，時間曝光。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 2
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 237
冷氣團退場！下週「全台大回暖」 中南部白天高溫上探27度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導全台近日持續受大陸冷氣團影響，早晚明顯偏冷，不少地區低溫下探10度左右。不過氣象署與氣象粉專與均指出，這波冷空氣影響...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1