藝術點燈弱勢童心 《絨毛兔的奇幻之旅》帶領兒少走進愛與勇氣

歲末年初暖流不斷，藝術成為傳遞愛與勇氣的橋梁。為推動藝術平權與無障礙欣賞，社團法人國際舞台文化表演藝術交流協會理事長黃舒郁邀請美國知名ODC（Oberlin Dance Collective）舞團來台，於衛武營國家藝術文化中心演出歐美傳承百年的經典童話舞蹈劇《愛的奇蹟：絨毛兔的奇幻之旅》。高雄市社會局服務的弱勢家庭、單親家園與新住民家庭的兒少、家長及社工人員，於1月9、10日走進劇場，在藝術饗宴中感受社會的溫暖。

↑圖說：推廣藝術平權無障礙，國際舞台文化表演藝術交流協會理事長黃舒郁邀請美國ODC舞團來台表演（圖片來源：高雄市社會局提供）

此次演出由來自美國舊金山的ODC奧柏林舞團領銜，台美攜手共15位美國舞者，並邀請10位來自嘉義的小舞者同台演出，跨國、跨世代的合作，讓舞台更顯豐富層次。作品改編自經典童話，透過肢體語彙詮釋「愛與被愛使生命變得真實」的動人寓意，兼具藝術性與教育意義。協會期盼藉由國際級製作，讓平時較少接觸專業劇場的孩子們，在衛武營的視聽震撼中，開啟對生命與世界的想像。

↑圖說：豐富社會局服務之兒少家庭的藝術美感體驗，共賞愛的奇蹟絨毛兔的奇幻之旅芭蕾舞蹈劇（圖片來源：高雄市社會局提供）

觀眾回饋溫暖動人。來自越南的新住民阿芳表示，難得能全家一起走進衛武營欣賞舞蹈劇，舞者生動詮釋絨毛兔的心路歷程，讓全家人都看得投入又開心；她的兒子豪豪直呼，彷彿跟著絨毛兔一起夢想成真。來自單親家園的王媽媽與女兒觀賞後也深受感動，期許孩子能如同故事中的絨毛兔，在成長路上培養面對挑戰的勇氣，這場演出帶來滿滿力量。

↑圖說：孩子手繪卡片感謝黃理事長帶來的藝術饗宴（圖片來源：高雄市社會局提供）

高雄市社會局長蔡宛芬感謝捐贈者以實際行動支持藝術教育，讓孩子們在寒冬中感受到正向能量。她指出，藝術教育是孩子成長的重要養分，但對許多弱勢家庭而言，進入國家級劇院觀賞演出往往遙不可及。國際舞台文化表演藝術交流協會在2026年開端送上的這份禮物，不僅拓展孩子的視野，更讓他們透過《絨毛兔的奇幻之旅》，跨越生活壓力與課本框架，親身體會「愛」與「真實」的深刻意義，轉化為面對人生的勇氣。她也強調，政府資源有限、民間力量無窮，未來將持續攜手善心團體，共同守護弱勢家庭與孩子的夢想。

