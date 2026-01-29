藝識流靈修學員遭毆打致死 北檢起訴負責人王禹婕等四人
30歲林姓男子參加「藝識流國際身心靈療癒學院」並擔任療癒顧問，去年因擅自以藝識流名義預約試吃中秋月餅，遭藝識流負責人王禹婕夥同胞弟王劭丞等共四人毆打致死。檢警到場採證相驗，發現林男身上有多處外傷且骨瘦如柴，懷疑遭虐。北檢今天偵查終結，依傷害致死罪起訴王禹婕等四人，移送北院國民法庭審理。
根據起訴書，位於台北市中山區藝識流國際顧問股份有限公司負責人王禹婕，以自我覺察、共修淨化等心靈療癒為號召，經營「藝識流國際身心靈療癒學院」，指定胞弟王劭丞、牙醫師吳宗儒，分別為藝識流營運長、執行長。
檢方調查，被害人林男與林承毅為藝識流最低階的療癒顧問，必須聽從王禹婕、王劭丞及吳宗儒號令，五人自去年5月起，共同居住在藝識流的一、二樓。林男及林承毅只能在一樓活動，未經王禹婕號令，不得擅自至其他樓層，且林男等四人的飲食及如廁時間、頻率等，都需經過王禹婕同意。
檢方查出，王禹婕以林男於共修期間，積欠藝識流諮詢費、共修營隊、數期會員年費（金卡會員收費新台幣20萬元）龐大無可計量，據此要求林男寫下還款協議，且於去年8月間，到台北地方法院所屬民間公證人處公證。
另外，在林男不服從王禹婕的指令時，她會藉「脈輪淨化」、「消業力」等理由，除親自動手外，另指示王劭丞、吳宗儒、林承毅徒手或持棍棒毆打林男。
檢方表示，王禹婕等四人於去年9月26日，得知林男以藝識流名義，預約中秋節月餅試吃，因不滿林男擅自作為，由王禹婕親自或指示王劭丞、吳宗儒、林承毅，自去年9月26日至29日陸續以徒手、棍棒敲擊方式，毆打林男頭部、四肢及背腰臀部，導致林男昏迷。
王禹婕等四人看到林男昏迷後，不僅未將林男送醫，還拍攝影像，虛構林男在突破自我課題。直到去年9月29日深夜11時38分左右，四人見林男沒有生命跡象，才由王劭丞報警呼叫救護車，送往三軍總醫院內湖院區急救，但林男隨後被宣告不治。
檢警到場採證相驗後，發現林男臉部、腰部有多處瘀青外傷，且骨瘦如柴，懷疑生前可能遭虐，檢察官去年10月2日指揮警方拘提王禹婕等四人到案，並向法院聲請羈押禁見獲准。
北檢今天偵查終結，依傷害致死罪起訴王禹婕、王劭丞、吳宗儒、林承毅，並移送台北地方法院國民法官法庭審理。
（責任主編：莊儱宇）
Yahoo奇摩關心您：不良行為，請勿模仿；拒絕暴力，尊重身體自主權。
※ 衛福部 24 小時保護專線： 113、113線上諮詢
※ 警政署 24 小時報案專線： 110
