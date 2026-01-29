「藝識流」創辦人、護法打死信徒辯「幫淨化」 網紅牙醫等4人起訴

記者楊佩琪／台北報導

台北市「藝識流國際身心靈療癒學院」創辦人王禹婕，因不滿4名護法中，林姓男子擅自以學院名義，預約試吃月餅，指示擔任執行長的網紅牙醫吳宗儒、擔任營運長的弟弟王紹丞等人，將林男圍毆致死。台北地檢署29日偵結，依傷害致死等罪起訴王禹婕等一共4人。

根據起訴，參加藝識流學院多年，每年繳交高達20萬元會費成為王禹婕的4大護法之一，與王女等人共同居住、生活。但因在護法中的位階較低，連吃飯、睡覺、上廁所時間都要王禹婕安排、同意。若不服從學院的安排，就會被命以五體投地方式跪拜懺悔，甚至得以互毆，得到「淨化」。

2025年8月間，林男因積欠會費、諮詢費等，王女要求林男簽下還款協議，並到民間公證人處公證。另王女以「脈輪淨化」、「消業力」等理由，對林男毆打，也指示另3名護法毆打林男。同年9月間，王女不滿林男擅自以學院名義預約中秋月餅試吃，命其他護法對林男以徒手、棍棒方式毆打，即便林男已陷入昏迷，也未將林男送醫。

直至深夜發現林男沒有生命跡象，才通報救護車，但林男因錯失黃金救援時間，四肢、背部肌肉也因外傷出血，導致橫紋肌溶解，傷重不治死亡。檢警偵辦後，循線將王女等一共4人拘提到案，並聲押禁見獲准。

被控傷害致死，王女否認犯案，強調是在幫林男消災、解業力，若能突破就能得到完全淨化。擔任執行長的網紅牙醫吳宗儒還抱怨警方在現場將他與林男隔離，使得無法替林男祝禱，造成往生。檢方對於王女等人辯詞無法採信，依傷害致死等罪起訴王女4人，全案移審台北地院國民法官庭。

