「藝識流」學員被施暴餓3天昏倒死亡 創辦人、3名護法遭起訴

自稱「艾菲坦導師」的王禹婕創辦藝識流心靈療育學院，因為不滿旗下4大護法中位階最低的林姓男子，擅自用機構名義預約訂中秋月餅試吃，教唆其他3名護法多次施暴，最後人不幸喪命。台北地檢署今（29）日依傷害致死等罪，將王禹婕及她的3名護法提起公訴。

死者列護法位階最低 擅自訂月餅惹怒創辦人

檢警調查發現，5年多前林姓男子加入藝識流學院，靠貸款付一年要20萬的會費，好不容易擠身成為學院的4大護法之一，不過他位階最低，只能在會所1樓活動，連吃飯、上廁所的時間，都要聽王禹婕安排。

案件的引爆點，疑似就在去年9月26號，林姓男子擅自用藝識流的名義，預訂中秋月餅要求試吃，結果惹怒了王禹婕，多次教唆網紅牙醫吳宗儒、弟弟王邵承與療癒顧問林承毅其他護法，對他進行施暴。

男遭施暴餓3天昏倒不治 嫌犯稱：他是在靈修

直到受虐第3天，林姓男子想吃捐款換來的泡麵加蛋，結果被拒絕，當天他體力不支昏倒，王禹婕還拍影片，直到晚上才報警叫救護車，但為時已晚。

涉嫌重大的4人到案後否認犯行，王禹婕辯稱死者是在幫世界消災，吳宗儒還抱怨，警察把他們隔離在外，害林姓男子無法接受祝禱才往生。