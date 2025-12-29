▲《藝象繁星》李仲生及其門生藝術特展，走進彰化縣美術館體驗創作魅力。（圖／彰化縣文化局提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣文化局自115年1月3日起至3月1日於彰化縣立美術館盛大展出「藝象繁星－李仲生及其門生藝術特展」，為呼應展覽主題並深化藝術教育推廣，特別規劃藝術座談會、策展人導覽、學術論壇及藝術工作坊等共計10場次系列活動，即日起陸續開放報名，誠摯邀請民眾走進美術館，打開創意五感，體驗藝術創作與互動學習的多元魅力。

本次藝術工作坊結合藝術創作體驗，邀請多位藝術創作者帶領民眾透過繪畫、拼貼、絹印及立體手作等形式，從色彩、線條、材質與想像力出發，實際動手體驗有趣的創作過程。課程內容融入春節節慶意象、夢境主題、內在情感與生活觀察，感受現代藝術所蘊含的自由精神與創作能量。

廣告 廣告

彰化縣文化局表示，藝術工作坊以多元主題激發美感覺察與創造力，並於課程中融入藝術元素，帶領民眾親近並了解藝術。藝術工作坊共計6場次，名額有限，部分課程酌收材料費，採線上報名方式，額滿即止，詳細課程內容及報名資訊請至活動報名網站查詢（https://fam.bocach.gov.tw/register.htm）。

為深化觀展體驗，特別規劃4場系列活動，包含策展人導覽、藝術座談會、李仲生學術論壇及專題講座。透過策展人親自導覽與分享策展觀點，引導觀眾掌握展覽主題、作品脈絡與時代背景；藝術座談會與學術論壇則邀集藝術史學者、藝術家與策展人，從教育方法、藝術理念到世代傳承進行多面向交流與討論。此外，特別邀請臺灣美術史學者蕭瓊瑞教授進行專場講座，帶領民眾認識臺灣現代藝術發展歷程。4場次系列活動皆為免費參加、無需報名，歡迎民眾踴躍參與。

★系列活動場次：

115年1月10日(六) 策展人陶文岳導覽

115年1月17日(六) 李仲生學術論壇

115年1月24日(六) 展覽座談會

115年1月31日(六) 蕭瓊瑞專場講座

★藝術工作坊場次：

115年1月18日(日) 春節米胎工作坊：蕭佳玲老師

115年1月25日(日) 林鴻銘「夢」工作坊

115年2月8日(日) 春之形-剪貼絹印工作坊

115年2月14日(六) 探尋內在小孩的創造力：曾雍甯、孫平老師

115年2月28日(六) 你我的共景：周代焌老師繪畫拼貼工作坊

115年3月1日(日) 馬年小提燈：黃志平老師