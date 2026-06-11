「藝起來我家」6/13臺東登場 走進加路蘭感受山海間部落故事

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2026藝起來我家月刊（臺東縣政府文化處提供）

臺東縣政府主辦的2026年「藝起來我家」庭院分享會，首場次將於6月13日下午4時30分，在臺東市加路蘭的哈匿藝術工作室熱鬧登場，以「山海間共敘回憶錄」為主題，邀請民眾來到主人家作客，在海風、草地與藝術創作相伴的午後，聆聽屬於加路蘭部落、土地與家的故事，讓藝術重新回到生活裡。

活動主人家哈匿老師與阿琺思老師，長年投入陶藝創作與部落文化的保存實踐，兩位老師將以自身的生命經驗為線索，帶領大家走進加路蘭的部落記憶、家庭故事與阿美陶文化的生活現場。此外，也邀請莿桐書屋、杵音文化藝術團隊及李寶榮老師共同參與演出，以音樂、舞蹈與現場互動，陪伴民眾走進主人家的生命記憶。

臺東縣政府文化處表示，「藝起來我家」活動至今已辦理40多場次，持續走訪臺東不同的家戶與聚落，不同於制式的舞臺演出，活動更像是一場在庭院裡自然發生的相聚，希望透過故事採集與藝術轉譯，讓民眾在輕鬆歡樂的氣氛中，感受藝術如何從日常生活中長出來，歡迎民眾在6月13日前往哈匿藝術工作室(HANI Studio)，共同感受臺東生活最自然、最動人的美好。