【記者 王雯玲／高雄 報導】值此馬年之際，社團法人翔鳳慈善關懷協會「藝起傳愛～2026翔鳳會員藝術聯展」，於今年1月31日至4月5日，在佛光緣美術館屏東館第二展覽室隆重推出，並訂於2月7日（星期六）上午10時舉行開幕式，歡迎各界參觀一起來傳遞愛心關懷扶助弱勢家庭的孩子們。

▲理事長陳秀鳳。

今年逢生肖馬年，馬自古象徵奔放、堅毅與前行的力量，本次展覽海報以駿馬為視覺主軸，寓意藝術如馬蹄奔馳，在時間與人心之間留下深刻痕跡。呼應馬年精神，藝術家們以創作為志、以行動為力，持續在藝術與公益的道路上向前邁進。

▲粉絲已至會場參觀，藝術家現場導覽解說。

本次聯展匯聚社團法人翔鳳慈善關懷協會多位會員藝術家，除理事長陳秀鳳，還包括高師大前校長吳連賞及高雄市各藝文團體理事長或前理事長及多位藝術家：周惠齡、朱金敏、潘翠玲、余奕萱、梁美月、蔡佑鑫、林娜、林素琴、盧冠升、孫泗萍、朱金榛、巫美奐、陳皆宏、張淑德、宋宜真、高華陽、陳芮蓉、陳素珠、謝澄瑩、白明卉、蘇姞綵、蘇昭蓉等共24位藝術家展出，作品涵蓋水墨（水干）、書法、油畫、水彩、油彩、粉彩、攝影及多元媒材創作，並延伸至陶藝、玻璃藝術與銀壺工藝等立體創作，呈現豐富多元的藝術風貌。作品題材橫跨自然、人文與生命關懷，展現藝術家深厚的創作能量與情感溫度。

社團法人翔鳳慈善關懷協會長期以弱勢家庭的孩子為關懷對象，致力於急難救助、清寒學生獎學金與「生命樹」助學金扶助，以及藝術欣賞與親子教學體驗、品德教育活動推廣等。本次藝術聯展除展現會員藝術成果，藝術家作品如蒙收藏將捐出所得至少五成作為該協會慈善公益經費，更期盼藉由馬年所象徵的前行力量，邀請民眾走進佛光緣美術館屏東館參觀，在欣賞藝術、愉悅身心之餘，一同發揮愛心、傳遞善意，讓藝術成為連結社會溫暖的重要力量。

理事長陳秀鳳表示這次聯展非常感謝主辦單位佛光緣美術館屏東館王惠蓮主任團隊與志工們的支持與協助，讓今年的公益聯展得以順利推出，更盼望大家一起來欣賞美好的藝術創作，同時一起來傳遞愛心關懷弱勢家庭的孩子們，幫助他們平安健康快樂成長、未來回饋社會形成善的循環，讓社會更溫暖和諧！美好幸福！（圖／記者王雯玲翻攝）