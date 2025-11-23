《藝起屏聚》系友美展亮眼登場 教育部長鄭英耀返校同慶

【記者 王雯玲／高雄 報導】國立屏東大學視覺藝術學系碩士班舉辦的系友美展《藝起屏聚》昨（22）日在屏師校區六愛樓藝文中心熱鬧迎來展覽茶會，吸引歷屆系友、藝術工作者與校內師生踴躍出席。值得一提的是，教育部長鄭英耀亦以系友身分全程參與活動，不僅欣賞學弟妹與同窗的精彩創作，更與師長、同學熱情寒暄、話當年求學點滴，現場充滿溫暖與感動。

鄭英耀部長表示，重返母校看到視藝系友在藝術領域的蓬勃發展，深感欣慰，也肯定屏大在藝術教育上的深厚基礎。他笑說今日「彷彿回到學生時期」，與舊識重聚並親見校友跨越世代的創作能量，十分難得。

廣告 廣告

本次《藝起屏聚》展覽自 11 月 4 日起至 11 月 22 日展出，共呈現 64 件作品，涵蓋水彩、油畫、壓克力、水墨、書法、版畫、雕塑與 3D 動畫八大媒材。從東方詩意的水墨韻味到西方現代的抽象語彙；從細緻的筆觸到厚重的肌理；從平面到立體，每一件皆是創作者深耕生活、累積美學與探索文化的結晶。

《藝起屏聚》不只是藝術成果呈現，更是跨世代的情感連結。多位傑出系友，包括版畫大師陳國展、水墨名家黃光男、以及榮獲「世界傑出百人藝術家獎」的何文杞等，皆以作品回應在學期間所累積的創作養分，展現其在藝術道路上的獨特視野與深厚造詣。

屏東大學視覺藝術學系長期致力於培育兼具創意與藝術視野的人才。本次展覽進一步深化系友與母校的連結，也向大眾展現視藝系永不止步的創作能量與藝術精神的薪火相傳。

展覽期間免費參觀，歡迎社會大眾蒞臨屏東大學藝文中心，共同感受「藝起屏聚」的藝術魅力，見證屏大視藝系友跨時代的精彩創作。（圖／記者王雯玲翻攝）