「藝起海洋：海洋新創戲劇」衛武營登場 參與復振航海文化力計畫4團隊同台獻藝

【記者 王雯玲／高雄 報導】海洋委員會創新啟動「復振航海文化力」計畫，期待從人文領域，創造人與海對話的新語言。今年召集歷屆參與「復振航海文化力」的演藝團隊，共創「藝起海洋─海洋新創戲劇展演」，以舞臺為洋，人為扁舟，引領觀眾重新凝視向海的文化經緯，於今(9)日在衛武營國家藝術文化中心盛大登場。海委會管碧玲主任委員表示，她致力於賦予海洋藝文納入國家文化核心的敘事版圖，這場匯集藝術家優席夫老師、洪根深教授及國家文藝獎得主柯金源導演的恢弘製作，在國家級藝術殿堂演繹海洋超越了地理邊界，以藝術書寫這片島嶼和海洋交融的深邃脈動。

「藝起海洋─海洋新創戲劇展演」由南台灣交響樂團領銜，四組優秀的表演團隊共同創作：人劇團、楚殷舞蹈團、HPS舞蹈劇場及國立臺灣藝術大學跨域表演藝術所。四組團隊各具特色，代表著臺灣當代表演藝術的多元面貌與創新精神。他們以其獨特的藝術語言，將海洋文化的深厚底蘊與當代創作相結合，展現出對海洋的敬意與思考。

海委會管碧玲主委表示，海委會積極將海洋意象融入常民生活，藉「復振航海文化力」計畫，經由海洋文化知識建構、造舟技藝與航海智慧實踐交流、海洋藝文扎根與創新，發掘人海共構的智慧與精神內涵，轉譯為適合當代傳播推廣的模式，為「海洋子民」參與海洋引領出新航路。該演出是海洋藝文扎根與創新的集大成，四部樂章，由海洋記憶誕生的藝術盛典，讓音樂化為潮水，舞蹈乘風躍動，透過交響詩、多媒體光影與肢體飄動的融合，在國家級戲劇殿堂輻射出島嶼的脈動，透過象徵性的藝術手法，喚起臺灣人民與海洋共生的歷史記憶。

南台灣交響樂團蔡淑媛團長表示，為能展現臺灣海洋的瑰寶，劇本從人、船到海洋的層次，以「縮時」的角度書寫臺灣與海共生的歷程。音樂製作人陳哲聖先生表示，這場製作匯集四組舞團，這是很大的挑戰，譜曲的核心在結合海洋與音樂的起伏，讓每個舞團的特色發揮到淋漓盡致。編導暨HPS舞蹈團藝術總監謝佩珊表示，感謝海洋委員會提供對於海洋深層的意識與意念，讓「藝起海洋」不只是抽象的舞蹈，更是經由具象與抽象的交錯，展現從海底到島上的沉浸式經驗。人劇團團長蔡旻霓表示，「起風之岸」讓舞者在虛實間，以手堆成島、島轉換成人，在海洋與島嶼眾生間變化。楚殷舞蹈團李燕萍團長表示，為傳達依海而生的生命歷程，在編舞時她將竹竿、魚籠及潮間帶等元素導入舞蹈，以直觀方式訴說常民的海洋生活。國立臺灣藝術大學跨域表演藝術研究所陳慧珊所長表示，團隊從海浪湧起的泡泡為靈感，透過強而有力的踢踏舞、街舞與爵士舞，象徵臺灣多元文化族群共同的節奏與震動，感謝海洋委員會製作這場戲劇演出，同時也感謝海委會大力支持推動海洋藝術文化創作與扎根，不僅提升演藝團隊的海洋意識，更是對表演藝術進行海洋藝文創作的肯定。

本節目主視覺由國際知名的阿美族藝術家優席夫老師授權提供。畫作色彩鮮豔紅黑線條強烈對比，刻畫身體與海浪般的力量，作品象徵與海共融，以智慧、勇氣迎來海洋的『豐收』，展現原住民航海文化的生命韌性與榮光。這幅畫成為「藝起海洋」的靈魂，展現出舞者在光影與旋律中，描繪臺灣海洋的血脈。標準字「藝起海洋」，則由現代水墨大師洪根深教授惠賜。洪根深教授的墨寶，字形蒼勁雄渾，展現出海浪起伏的韻律與氣象，寓意海洋文化綿延不息、精神生生不滅。其筆法流轉間蘊含太極動勢與潮汐節奏，寫出島嶼胸襟與大海堅韌，象徵臺灣向海發展的文化力量。

海委會表示，世界的舞臺在海洋，海洋是國家發展的關鍵，文化更是臺灣面向海洋的舵手。海委會積極推動「復振航海文化力」，大力支持海洋藝文的創作，即期待透過人文的視野，引領國人拓展藍色國土的無限可能。

海委會創設「海洋文化獎」，樹立海洋文化保存、維護與發揚之典範，領航國人以文化及美學開啟海洋無限可能；海委會推動「海洋文化領航計畫」，從「薪傳」、「船藝」與「藝海」三個領域，推動海洋文化行動方案，不僅關注於傳統造舟與航海技藝的承傳與實踐，也鼓勵各式駐地及跨域的藝術創作與海岸聚落的創意發展。

從國家級文化獎項的設置，到公私各界遍地開花的計畫響應，海委會一步一步透過人才培育、公私協力到典範樹立的全方位策略，凝聚全國對海洋的熱愛與認同，未來亦在此基礎上，持續深化政策推動的廣度與深度，讓海洋成為全民共同的行動與生活實踐。期盼我們能以文化為帆、以實踐為槳，乘風破浪，航向更寬、更廣、更遠的世界舞臺。（圖／記者王雯玲翻攝）