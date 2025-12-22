藝閣傳承者 藝師吳震星獲藝術教育貢獻獎

藝師吳震星榮獲藝術教育貢獻獎之活動奉獻獎，並是首位獲得教育部社會教育貢獻獎與藝術教育貢獻獎雙重肯定的文資保存者。（教育局提供）

記者林雪娟∕台南報導

教育部第十二屆藝術教育貢獻獎公布，台南市「藝閣」技術保存者天一企業社負責人吳震星藝師榮獲活動奉獻獎，全國僅六位獲獎。吳震星長年致力藝閣工藝創作、文化教育推廣及產學合作，成為全台首位同時獲得教育部社會教育貢獻獎與藝術教育貢獻獎雙重肯定的文化資產保存者，更展現南市藝術教育與傳統工藝融合發展的亮眼成果。

吳震星以「藝閣」為文化載體，融合信仰、藝術與教育推廣，除展現地方節慶文化底蘊，更以藝術教育為核心，帶動年輕世代對傳統工藝認識與創造力啟發。教育局表示，吳震星兼具創新思維與文化使命，致力藝閣工藝教育化與國際化，讓藝術教育不再侷限於課堂，能以親身參與方式，融入生活與節慶之中，讓年輕世代在體驗中，理解傳統文化的精神與美學。吳藝師獲獎，不僅肯定其個人，更象徵台南市藝術教育的深厚能量與創新潛力，日後將持續向下扎根，培育更多具文化視野與創造力的藝術人才。

吳震星民國五十九年起投入藝閣製作，半世紀來參與百餘台藝閣設計，技藝深厚，並打造少見的家族型藝閣工藝體系，長期參與北港朝天宮迎媽祖遶境，奠定其信仰藝術與文化實作基礎，近年更投入藝術教育，開設講座、課程與移地教學，推動工藝教室，並和大學、社團合作，推動跨文化學習，將台灣藝閣工藝教育拓展至國際視野，並從傳統走向未來，以藝術教育點亮文化新時代。