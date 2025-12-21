《藝韻古今・花影千年》中華花藝美學年度大展於文資局隆重登場

台中市中華花藝推廣協會會員特別換上不同朝代的服飾呼應千年以來花藝的演變與文化底蘊。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

為展現中華花藝千年傳承之美，《中華花藝 藝韻古今 花影千年—漢唐宋元明清現代花展》，於文化部文化資產局隆重登場。展覽以漢、唐、宋、元明、清、現代，以六大朝代為脈絡到現代裝置，透過精緻花藝作品、歷代花器文物影像與文獻故事，重現千年以來花藝的演變與文化底蘊。

由台中市中華花藝推廣協會主辦的年度花藝大展—《藝韻古今・花影千年》，是一次跨越古今的文化對話，邀請社會各界一同走入花影千年的歷史長河，品味中華花藝所蘊含的哲思與美感。在展場中感受漢代樸厚、唐代雍容、宋代清雅、元代疏朗、明代秀逸與清代繁麗、現代時尚的藝術風格，體驗花藝如何隨時代更迭而展現不同的精神氣韻。

台中市中華花藝推廣協會常務理事陳少仁表示，展覽以「古今對話」為核心策展理念，透過花藝創作，回溯自漢代以降，歷經隋唐、宋、元明、清，乃至近現代的中華美學精神。展品結合歷代人文思想、生活器用、空間美感與花藝語彙，呈現花不只是裝飾，而是承載文化、思想與時代氣息的重要媒介。展場規劃依歷史脈絡鋪陳，觀者可循序走入不同時代的審美風景——從漢代樸雅厚實的精神氣質、盛唐的恢宏氣度、宋人的清雅內斂，到明清的章法秩序，乃至當代對傳統的轉化與延續。每件作品皆以花為筆、以空間為紙，細緻描繪「花影千年」的文化軌跡。為維持作品最佳狀態，將於 12月22日與12月26日進行換花作業，展出至12月29日。