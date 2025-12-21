《藝韻古今・花影千年》中華花藝美學年度大展於文資局隆重登場
記者楊文琳/台中報導
為展現中華花藝千年傳承之美，《中華花藝 藝韻古今 花影千年—漢唐宋元明清現代花展》，於文化部文化資產局隆重登場。展覽以漢、唐、宋、元明、清、現代，以六大朝代為脈絡到現代裝置，透過精緻花藝作品、歷代花器文物影像與文獻故事，重現千年以來花藝的演變與文化底蘊。
由台中市中華花藝推廣協會主辦的年度花藝大展—《藝韻古今・花影千年》，是一次跨越古今的文化對話，邀請社會各界一同走入花影千年的歷史長河，品味中華花藝所蘊含的哲思與美感。在展場中感受漢代樸厚、唐代雍容、宋代清雅、元代疏朗、明代秀逸與清代繁麗、現代時尚的藝術風格，體驗花藝如何隨時代更迭而展現不同的精神氣韻。
台中市中華花藝推廣協會常務理事陳少仁表示，展覽以「古今對話」為核心策展理念，透過花藝創作，回溯自漢代以降，歷經隋唐、宋、元明、清，乃至近現代的中華美學精神。展品結合歷代人文思想、生活器用、空間美感與花藝語彙，呈現花不只是裝飾，而是承載文化、思想與時代氣息的重要媒介。展場規劃依歷史脈絡鋪陳，觀者可循序走入不同時代的審美風景——從漢代樸雅厚實的精神氣質、盛唐的恢宏氣度、宋人的清雅內斂，到明清的章法秩序，乃至當代對傳統的轉化與延續。每件作品皆以花為筆、以空間為紙，細緻描繪「花影千年」的文化軌跡。為維持作品最佳狀態，將於 12月22日與12月26日進行換花作業，展出至12月29日。
