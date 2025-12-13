《藝響蘭陽．舞樂揚》 宜縣藝術教育成果聯合展演

宜蘭縣政府於宜蘭市中山國小小巨蛋舉辦「藝響蘭陽．舞樂揚」，今年度藝術教育成果聯合展演，縣內國中小的「藝術家駐校計畫」、「藝術才能班」及「管弦樂暨傳統藝術社團」三大藝術教育計畫，共四十三個團隊參與。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣政府十三日於宜蘭市中山國小小巨蛋舉辦「藝響蘭陽．舞樂揚」一一四年度宜蘭縣藝術教育成果聯合展演，此次展演結合縣內國中小的「藝術家駐校計畫」、「藝術才能班」及「管弦樂暨傳統藝術社團」三大藝術教育計畫，共四十三個團隊參與，展現宜蘭縣長期深耕藝術教育的成果。

代理縣長林茂盛表示，縣府長期投入資源推動藝術教育，並將每年十二月規劃為「蘭陽藝術教育月」，持續打造宜蘭獨具特色的藝文氛圍。

為呈現宜蘭縣藝術教育的豐碩成果與創意活力，此次成果展安排多元豐富的活動內容。動態展演涵蓋音樂、舞蹈及戲劇等表演形式，包括弦樂、管樂、舞蹈、陶笛、獨輪車與陶笛演奏、太鼓、鋼琴合奏及歌仔戲等，充分展現學生兼具傳統與現代的藝術風采；靜態展則展示手縫娃娃、書法與陶藝、陶藝結合木工、染布、蠟燭、立體造型創作，以及壁畫創作與逐格動畫等作品，完整呈現學生的藝術創作能力與跨領域學習成果。

藝術DIY體驗區同樣精彩多元，現場安排了為來賓及觀眾彩繪人像、創意熱縮片與馬賽克拼貼杯墊製作、親子手作拼豆教學，以及舊城印記─書籤製作等活動，讓民眾在互動中感受藝術教育的趣味與創意能量。