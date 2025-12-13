《藝響蘭陽．舞樂揚》宜蘭縣藝術教育成果聯合展演

《藝響蘭陽．舞樂揚》宜蘭縣藝術教育成果聯合展演在宜蘭市中山國小小巨蛋舉辦，代理縣長林茂盛出席開幕典禮，並與開場演出的清溝國小鼓團一起打鼓同樂。（記者董秀雲攝）

▲《藝響蘭陽．舞樂揚》宜蘭縣藝術教育成果聯合展演在宜蘭市中山國小小巨蛋舉辦，代理縣長林茂盛出席開幕典禮，並與開場演出的清溝國小鼓團一起打鼓同樂。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣政府今（十三）日上午九時三十分在宜蘭市中山國小小巨蛋舉辦「藝響蘭陽．舞樂揚」一一四年度宜蘭縣藝術教育成果聯合展演，此次展演結合縣內國中小的「藝術家駐校計畫」、「藝術才能班」及「管弦樂暨傳統藝術社團」三大藝術教育計畫，共四十三個團隊參與，展現宜蘭縣長期深耕藝術教育的成果，開幕典禮由清溝國小清溝鼓團以「奔騰」揭開序幕，鼓聲充滿力量與節奏，帶來震撼開場，也象徵此次成果展以活力、創意與多元為主軸，正式展開一整天的展演活動。代理縣長林茂盛出席開幕典禮，縣府教育處代理處長陳金奇、宜蘭縣家長協會理事長羅文寶、縣議會議長張勝德、縣議員林麗、立委陳俊宇服務處顧問沈頌智、宜蘭市公所秘書何明憲等七位出席貴賓，並與開場演出的清溝國小鼓團一起打鼓同樂。

代理縣長林茂盛表示，縣府長期投入資源推動藝術教育，並將每年十二月規劃為「蘭陽藝術教育月」，持續打造宜蘭獨具特色的藝文氛圍。今年的藝術教育聯合展演動態展演在中山國小小巨蛋舉行，靜態展則在宜蘭市丟丟噹森林辦理，內容橫跨視覺藝術、表演藝術及多項藝術DIY體驗課程，全方位呈現宜蘭學生在藝術領域的創作與活力。誠摯邀請鄉親蒞臨，一同欣賞孩子們以創意與熱情編織的藝術盛宴。

此次藝術教育聯合展演匯聚縣內多所學校的優秀師生，參與單位包括十所藝才班國中小學、十一個藝術家駐校團隊，以及廿二所管弦樂與傳統藝術社團的成果展示，充分展現宜蘭縣藝術教育的多元活力與創意。縣府持續提升學生在藝術欣賞與創作的能力，促進全面藝術素養，並鼓勵學生培養對藝術的興趣與熱忱。

為呈現宜蘭縣藝術教育的豐碩成果與創意活力，此次成果展安排多元豐富的活動內容。動態展演涵蓋音樂、舞蹈及戲劇等表演形式，包括弦樂、管樂、舞蹈、陶笛、獨輪車與陶笛演奏、太鼓、鋼琴合奏及歌仔戲等，充分展現學生兼具傳統與現代的藝術風采；靜態展則展示手縫娃娃、書法與陶藝、陶藝結合木工、染布、蠟燭、立體造型創作，以及壁畫創作與逐格動畫等作品，完整呈現學生的藝術創作能力與跨領域學習成果。

藝術DIY體驗區同樣精彩多元，現場安排了為來賓及觀眾彩繪人像、創意熱縮片與馬賽克拼貼杯墊製作、親子手作拼豆教學，以及舊城印記-書籤製作等活動，讓民眾在互動中感受藝術教育的趣味與創意能量。整體活動不僅展示學生一年來在藝術領域的努力與學習成果，也讓民眾近距離體驗宜蘭多元藝術教育的豐富成果與活力。

