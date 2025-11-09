"藝"起學環保 六藝劇團靜思堂公演

慈濟基金會邀請六藝劇團在各地靜思堂公演，將慈濟理念與人文精神巧妙融入劇情，讓社區會眾貼近正確的環保教育方向。在台中東大靜思堂的這場演出，吸引許多親子共同參與氣氛熱絡。

親子劇團一開場，立刻吸引小朋友坐到舞台最前方。

「 我是鱷魚先生，河裡面這麼多垃圾，我們要怎麼玩。」

想跟鱷魚先生玩遊戲，就得動手幫忙，從觀眾席開始傳箱子，象徵撿到各式各樣的垃圾，教導資源回收觀念。

「我找到這個是電池，好多電池，電池用完了，可以回收嗎，(不行) 可以，有什麼方法可以讓垃圾變少，把你用過的紙包，那些可以當垃圾袋，或是可以裝其他零食。」

六藝劇團團長 劉克華：「他們有這樣的體驗，有這樣的動作，他們當然就很容易被吸引進去，因為他們覺得，他們自己是，參與在這個情境裡面的，那麼當然我們也會在裡面，設計很多體驗活動。」

慈濟在全台各地設置分會聯絡處以及環保站，就是劇團演出的故事一樣，希望邀約社區民眾共同學習。

慈濟志工 林聰明：「如何帶給我們每一個人，環境跟人與人之間，是如何結合在一起。」

孩子透過戲劇學習，大人也從中獲得啟發。

