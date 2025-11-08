藤井道人一來台就「合影許光漢」 拍《港口天光》交出40歲代表作

記者潘鈺楨報導／日本名導藤井道人（Michihito Fujii）執導的黑幫劇情片《港口天光》在金馬影展放映，藤井道人也隨片來台宣傳。儘管他即將開拍由橫濱流星與廣瀨鈴主演的新片《宛如星辰的你》，仍特地為金馬影展擠出時間。他表示：「我想說金馬影展在這兩三年非常照顧我，我才會想說一定要來共襄盛舉。」

藤井道人先前執導的《青春 18×2 通往有你的旅程》由許光漢主演，兩人一直保持著密切聯繫。藤井透露了兩人的溫馨互動：「我一知道許光漢剛當兵退伍，就傳訊給他說『歡迎回來』。他還有傳給我，他上次與坂口健太郎的合照。」

他更表示對許光漢的新片《他年她日》非常期待：「剛剛一下飛機就在威秀樓下與海報合照，等一下想要傳給許光漢。」這份跨國友誼，讓台日影迷津津樂道。

《港口天光》是藤井道人繼《家族極道物語》之後再度挑戰黑幫題材，他透露了創作這部片的心境：「我已經39歲，想在40歲之前交出一部可以代表現在心態的電影。」

他形容《港口天光》的風格比較古典、學院派，雖然是黑幫電影，但風格靜謐、自然，如同《家族極道物語》一樣，深入探討黑幫流氓不為人知的寂寞面貌。

電影敘述由「日本國民歐吉桑」館廣主演的過氣黑幫大哥三浦，在漁村過著討海人生，意外與港邊的失明男孩幸太（尾上真秀 飾演）成了忘年之交。藤井道人表示，館廣經歷過昭和時代的電影拍攝，也拍過許多黑幫電影，是詮釋這種充滿昭和風格的古典角色「完美人選」。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導