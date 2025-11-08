藤井道人連莊金馬！許光漢合影坂口健太郎 第一時間傳給他

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本導演藤井道人的新作《港口天光》在金馬影展舉行台灣首映，他昨天(7日)受訪，透露新作品在5天後就要開鏡，一度猶豫要不要來台，但很榮幸連續兩年都受到金馬的邀請，備受照顧，因此還是決定來台灣共襄盛舉。

藤井道人去年帶著《青春18×2 通往有你的旅程》在金馬影展放映，他透露一直有與許光漢保持聯絡，「之前光漢有傳他跟坂口健太郎的合照給我，他退伍的時候，我也有傳訊息給他，說歡迎回來。」剛剛他也拍了許光漢的電影海報，稍後再傳給他。

《港口天光》是藤井道人的新作，他表示這部片與以往的作品調性、質感都不一樣，「這是30代之後最後一個跟大家見面的作品，想在40歲以前拍出一個古典、學院派風格的作品，我覺得像在台灣很受歡迎的《餘命十年》、《青春18×2 通往有你的旅程》都是在30代後半，創作上使用很多能量、比較有速度感、向前衝的作品。

藤井道人表示，現在想要回到古典，這次《港口天光》的合作對象是「國民歐吉桑」館廣跟攝影師木村大作，兩人都是非常資深的大前輩，「我們年齡相差30歲，在這一個很特別的機緣下，電影數位化、式微的情況下，想要留一個能夠在電影院觀看的作品。」

除了館廣之外，影壇新秀尾上真廣也特別受到矚目，因為他是《國寶》實力派演員寺島忍的兒子，出身歌舞伎世家。藤井道人表示，第一次看到尾上真秀表演歌舞伎，看到他台上的風範，十分感動，「他的爸爸是法國藝術總監，我發現他融合日法優點，很可能成為日本電影圈的未來，我後來再次問寺島忍『兒子有沒有興趣演戲』，她說有有有、當然有，這次拍戲，寺島忍也在現場當經紀人。」在合作的過程中，藤井道人稱尾上真秀身上對表演的理解、直覺性，「或許除了親子間的討論之外，我看到他身上演藝世家的血統。」

至於他即將上線的Netflix影集《武士生死鬥》與《港口天光》是完全相反的作品，他曾經稱讚男主角岡田准一是最帥的，被問到現在還這麼覺得嗎？藤井道人笑說：「《港口天光》的話，一定是館廣最帥。」他表示，跟館廣是導演與演員的關係，不過他從演員、製作人及人的角度來看，覺得岡田准一的人生觀、態度很帥，「我跟他透過《武士生死鬥》相處半年，他的誠實、自律令人尊敬。」

