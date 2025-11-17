藤井風小巨蛋開唱 難忘台灣「藍白拖」 大讚粉絲：好棒棒
日本創作歌手藤井風推出全新專輯《Prema》，再度以濃厚印度哲學意涵作為核心，透過音樂探索愛、脆弱、力量與自我消融的深層命題。專輯發行後備受矚目，藤井風也在受訪中分享這次創作過程的心境變化與個人哲學，對於台灣粉絲更是難忘「藍白拖」，還用中文大讚：「好棒棒！」
藤井風表示在製作《Prema》時，抱持著「人生最後一張專輯」的覺悟投入，挑戰過去未曾嘗試的做法。他直言：「有種像是老天爺在幫我完成這張作品的感覺，完全沒有任何後悔」，也讓該專輯成為他毫不後悔的作品之一。
日本創作歌手藤井風在製作《Prema》時，抱持著「人生最後一張專輯」的覺悟投入。（圖／環球音樂提供）
談到專輯兼具脆弱與自信，他認為「沒有自我」才是理想狀態，希望同時描繪光與暗，因為兩者缺一不可：「我想保持誠實，即使偶爾會展現軟弱，但與大家分享理想對我來說很重要。」藤井風說印度相關哲思早已成為生活的一部分，而非刻意設計：「當我迷惘時會回到那些教誨，我想提醒自己的話也會自然出現在歌曲中。」
其實在在第二張專輯後，藤井風曾歷經創作倦怠，他透露是因為一首為體育賽事製作的歌曲邀約，讓他再次找回方向，在台北拍攝MV的〈Workin’ Hard〉，便是那首作品，並表示自己的創作方式，更像是在發掘早已存在的寶藏，從寫歌中找尋大膽。
日本創作歌手藤井風表示如果人生重來也許不一定會當創作人，可能會成為一名英文老師。。（圖／環球音樂提供）
而《Prema》對於藤井風而言，便是呈現了當下最完整的自己，如果下一章專輯無法突破和成長，他也就無法再推出新作，因此期待未來能吸收更多新事物，讓自己不斷前進，還笑說笑說，如果人生重來也許不一定會當創作人，可能會成為一名英文老師。
此次，藤井風音聽到〈Attention〉後就開始關注250，並在聽見〈Ditto〉後完全背俘虜，因此主動提出了合作，但他也表示和海外音樂人合作，最重要也最基本的便是「尊重」，也表示：「打開心房、保持像孩子般的心情去創作也非常重要。」
日本創作歌手藤井風去年還在台北小巨蛋演出，對於他穿著藍白拖的歌迷反應覺得印象深刻。（圖／環球音樂提供）
從2023年開始藤井風展開了海外公演和世界巡迴，並且在去年還在台北小巨蛋連唱2天，對他來說其實海外演出就如同修行一般，每次都會不一樣的刺激，而在台北演出時候，最印象深刻的除了歌迷的熱情，便是大家對於他穿著藍白拖的反應。
最後，對於台灣歌迷他也用中文直呼：「好棒棒！」表示自己還想要穿著藍白拖來玩，「屆時請大家要理我唷！然後希望大家都不要忘記那個笑容，要一直很幸福唷。」
