藤井風登高雄世運開唱 6/20 KKTIX開賣！時間地點、售票時間、票價座位一次看
日本創作歌手藤井風 Fujii Kaze剛結束在Coachella科切拉音樂節的演出，馬上宣布了全新世界巡演的好消息，其中海外首場將於10/31在高雄國家體育場（世運主場館）登場！《Fujii Kaze Prema World Tour》亞洲巡演城市包括高雄、福岡、大阪、東京、曼谷、首爾等，還將前往歐洲、北美各地。然而藤井風開唱意外與Vaundy台北小巨蛋演唱會強碰日期，讓不少J-POP樂迷相當頭痛。藤井風演唱會時間地點、售票時間、票價座位、粉絲福利、必聽歌單一次看。
藤井風演唱會｜時間地點
演出日期：2026/10/31（六）19:00
演出地點：高雄國家體育場（世運主場館）
藤井風演唱會｜售票時間
售票時間：2026/06/20（六）12:00
售票平台：KKTIX
藤井風演唱會｜票價、座位圖
演出票價：NT$5,800 / $4,800 / $3,800 / $2,800 / $1,800
座位圖：
藤井風演唱會｜必聽歌單
《Michi Teyu Ku（Overflowing）》
《Matsuri》
《Kirari》
《Hana》
《Love Like This》
《Prema》
《I Need U Back》
《Okay, Goodbye》
（影片來源：Fujii Kaze、Coachella YouTube，若遭移除敬請見諒）
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