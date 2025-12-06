藤井風要來台灣了！世巡演唱會選定高雄開唱 抽選時間曝光

【緯來新聞網】日本人氣創作歌手藤井風將於2026年底展開全新「Prema世界巡迴演唱會」，並驚喜宣布台灣站確定落腳高雄，引爆樂迷期待。此次巡演將巡迴亞洲六大城市，包括福岡、大阪、東京、曼谷、香港與高雄，抽選申請將於5日開放並於明年1月5日截止。

藤井風世巡選定高雄。（圖／藤井風IG）

藤井風自YouTube翻唱影片起家，以獨特音樂風格與磁性嗓音迅速走紅，自2020年發行首張專輯《HELP EVER HURT NEVER》以來，屢創佳績。這次世巡台灣唯一場選在南台灣高雄舉行，也象徵藤井風對台灣樂迷的高度重視。

藤井風世巡選定高雄。（圖／藤井風IG）

日本場演出日程已公開，分別為11月14、15日福岡巨蛋，12月10、12、13日大阪，12月19、20日東京。日本場門票抽選申請已開放，自2025年12月5日18時起至2026年1月5日止。有興趣前往海外場的樂迷可提前關注抽選消息與日後公布的售票資訊。

