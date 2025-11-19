藤井風讚台灣人很溫暖「好棒棒」 許願穿藍白拖再來玩
【緯來新聞網】日本創作歌手藤井風相隔3年推出全英文專輯《Prema》，以濃厚印度哲學意涵作為核心，他去年穿「藍白拖」登上小巨蛋演出，他至今仍難忘當時回憶，被問到想對台灣粉絲說的話，他先是用中文喊：「好棒棒！！！」更直呼想再穿著藍白拖去台北玩，「到時候大家要理我呦！然後希望大家都不要忘記那個笑容，要一直很幸福唷。」
藤井風推出新專輯《Prema》。（圖／環球音樂提供）
藤井風過去創作專輯都會融入自己的個人哲學，被粉絲戲稱是「心靈導師」，這次他的新專輯名「Prema」也以梵文為名，意思為「無私的愛」。他表示在創作音樂時，他自然而然就會將這些哲學融入作品中，「我不僅僅是在做音樂，而是與這些哲學並肩走過人生。當我感到迷惘或困惑時，總會重新回歸到那些教誨，我想提醒自己的那些話，也會一再出現在歌曲裡。」
他透露覺得最重要的就是不要讓情感被結果左右，「獲得稱讚不必過度開心，受到批評也不必感到悲傷。這確實很困難，但我努力提醒自己，無論好事壞事，都是來自宇宙的禮物，盡可能保持內心的平靜。」他在製作《Prema》這張專輯時，也是抱著「這是人生最後一張專輯」的心情去製作，他表示：「在這張專輯中，我挑戰了過去沒能做到的事情，有種是老天爺在幫我做的感覺，完全沒有任何後悔。」
藤井風過去創作專輯都會融入自己的個人哲學。（圖／環球音樂提供）
他去年11月在台舉辦2場小巨蛋演出，提到對台北的印象，他表示：「台北的人或是活力都讓我感到溫暖，給我一種大家心胸寬廣，很願意接納不同的人的感覺。」認為這次新專輯中的〈Love Like This〉或是〈You〉很符合他心中對台北人的感受。他當時也抽空去與《神隱少女》場景相似的九份，去喝茶吃點心，「那裡比我想像中還熱鬧，也有一種很溫柔的感覺，一點也不恐怖。我在那邊喝了好喝的茶，也吃了點心，見到了不同的人，留下了很棒的回憶。」並喊話想再穿藍白拖來台，喊話粉絲：「到時一定要理我喔。」
藤井風希望之後還能在來台演出跟旅遊。（圖／環球音樂提供）
