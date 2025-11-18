藤井風難忘台灣溫暖狂讚「好棒棒」 想穿藍白拖再來玩

藤井風睽違三年推出全英文創作專輯《Prema》。（圖／環球音樂提供）

日本創作歌手藤井風睽違3年推出全英文專輯《Prema》，日前接受台灣媒體書訪，被問到想對台灣粉絲說的話，他特別用中文回應「好棒棒！！！」，表示想再穿藍白拖訪台，「屆時請大家要理我唷！然後希望大家都不要忘記那個笑容，要一直很幸福唷。」

此次推出新作《Prema》，藤井風形容是「老天幫忙完成」的作品，是張讓他完全沒有後悔的專輯。他不諱言，在英文創作過程中曾感受到「好像必須寫得很酷」的壓力，但當腦中浮現靈感時，壓力就能獲得釋放。他也提到，與詞作人 Shy Carter 的合作給了他極大的勇氣，使他能將最真誠的訊息放進歌裡，並直言英文反而讓他能更直接地表達內心感受。

曾歷經工作倦怠，藤井風坦言如果重來人生可能想嘗試英文老師的工作。（圖／環球音樂提供）

藤井風透露，在完成第二張專輯《LOVE ALL SERVE ALL》後曾一度陷入倦怠，直到接下籃球賽事主題曲的邀約才重新找回創作的方向。當時他寫了三、四首歌，最後聚焦在「運動」這個主題，才誕生了取景於台北的〈Workin’ Hard〉。談到如果人生能重來，他笑說自己也不確定是否還會選擇當創作人，「因為我好像也有點想看看不一樣的自己。如果沒有成為音樂人，我覺得我可能會想要當英文老師吧。」

去年來台開唱的藤井風，難忘藍白拖跟九份。（圖／環球音樂提供）

去年 11 月 17 日，他在台舉辦兩場小巨蛋演出。藤井風坦言，海外演出對他而言就像一次次「修行」，讓他累積了許多經驗，而台北場更讓他感受到溫暖。他也趁空前往與《神隱少女》場景相似的九份，「那裡比我想像中還熱鬧，也有一種很溫柔的感覺，一點也不恐怖。」他笑著回憶，「我在那邊喝了好喝的茶，也吃了點心，見到了不同的人，留下了很棒的回憶。」藤井風更直呼之後還想再穿著藍白拖來台旅遊，並再次喊話粉絲到時一定要理我。

