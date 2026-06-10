藤井風高雄巨蛋演唱會6/20開賣 座位圖、搶票攻略一次看

【緯來新聞網】日本創作歌手藤井風以第三張專輯《Prema》為名，展開「Prema World Tour」世界巡演。台灣場次訂於2026年10月31日（六）晚間19:00在高雄國家體育場正式登台，門票將於6/20中午12點正式開賣。

藤井風10／31登高雄開唱。（圖／翻攝Instagram）

藤井風演唱會台灣站售票日定於6月20日（六）台灣時間中午12:00整，票價分為NT$1,800、$2,800、$3,800、$4,800、$5,800五個票價，全場均為座席。售票平台為KKTIX及全家便利商店FamiPort，兩管道每筆訂單均限購4張。

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藤井風10／31登高雄開唱。（圖／翻攝kklivetw官網）

KKTIX採電腦配位、信用卡付款，取票須至全家便利商店（手續費每筆$30）；全家FamiPort則僅接受現金，付款後當場取票免手續費。身心障礙席同步於6月20日開放登記，票價NT$1,900至$2,400，須上傳身心障礙證明，詳情可至官方表單申請。

藤井風10／31登高雄開唱。（圖／翻攝kklivetw官網）

購票前有幾點細節值得注意。KKTIX採電腦自動配位，無法自選區域或座位；部分區域存在視線遮蔽問題，包含$3,800區的C07至C10、G02至G05等區，以及$2,800區的E02至E04、D06等區，系統若配至上述區域，現場恕不接受視線遮蔽為由退票。此外，2F看台有一定高度，有懼高症者建議審慎評估。



對於剛以Coachella演出驚豔全球的藤井風而言，高雄國家體育場這一夜意義不凡。社群上台灣樂迷已開始倒數，「6/20中午準時守在電腦前」、「票價出來了趕快存錢」等留言不斷湧現。此次世界巡演亞洲場次橫跨高雄、福岡、大阪、東京、曼谷、首爾六城，高雄是第一站，也是藤井風與台灣樂迷最近距離的一次相遇。

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