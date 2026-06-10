藤井風10／31唱進高雄世運 締造日本SOLO歌手世運第一人

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藤井風將站上高雄世運主場館。（圖／KKLIVE提供）

日本音樂鬼才藤井風正式啟動生涯最大規模世界巡迴演唱會《Fujii Kaze Prema World Tour》，將於10月31日（六）登上高雄國家體育場（世運主場館）開唱，創下首位日本SOLO歌手站上高雄世運舉辦專場演唱會紀錄。演出門票將於6月20日中午12:00於全面啟售。

憑藉過人音樂天賦、自由奔放的舞台魅力以及鮮明個人風格，藤井風一出道即在音樂串流平台及社群吸引大量關注。 2022年作品〈死ぬのがいいわ（我寧可去死）〉透過短影音平台在全球爆紅，以獨特旋律與直白不諱的歌詞打動無數樂迷，至今累積超過8億串流播放，並榮登 Spotify 全球排行榜第四名及打入 Billboard Global 200等國際榜單。2024年更於日本最大規模場館之一的日產體育場一連開唱兩日，吸引超過14萬名觀眾朝聖，迅速成長為具當代國際影響力現象級音樂人。

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本次巡演以藤井風第三張錄音室專輯《Prema》為主題，「Prema」在梵文中意指「至高的愛」，全專輯歌曲皆以英語創作，融合 R&B、流行、靈魂樂與世界音樂元素，不僅展現其音樂創作邁入全新階段，也象徵正式進軍全球市場的重要里程碑。近年藤井 風持續活躍於國際舞台，陸續登上荷蘭、瑞士、美國芝加哥及舊金山等地音樂節，今年更登上全球規模最大、最具代表性的音樂盛事 Coachella 音樂節，成為歷史上首位在 Coachella 演出的日本男性歌手；今年七月亦將登上日本指標性音樂節 Fuji Rock Festival，作為「新全球流行樂」新銳代表人物登台。

《Fujii Kaze Prema World Tour》世界巡迴將於10月31日（六）在高雄世運主場館起跑，票價分為NT$5,800、$4,800、$3,800、$2,800、$1,800，全場座席，門票將於6月20日中午12:00 起於 KKTIX 售票系統和全台全家便利商店 FamiPort 販售，詳情請洽主辦單位KKLIVE。

：藤井風門票將於6/20開賣。（圖／KKLIVE提供）

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