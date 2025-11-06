藤井麻由因愛退團 認「此生最後悔的事」

麻由分享退團2年的心境。（陳俊吉攝）

昔為AKB48 Team TP的日本女星藤井麻由在《宇宙啦啦隊》擔任助理主持人，日前陪同28位參賽者飛往韓國接受嚴苛訓練，女孩們堅持夢想的模樣，讓她回想起過往女團生活，也懊悔自己2年前因為戀愛而退團，「這是我此生滿後悔，又覺得很愧疚的一件事」。

麻由2023年被拍到與男團noovy吉他手JK商鈞約會，事後因「違反成員必須遵守之行為條例」退團，她之後也跟男方和平分手，結束不到1年的戀情。

單身2年的麻由表示，她嚮往家庭生活，希望30歲前完成結婚、生子，害羞透露理想型，喜歡年紀比她大、笑容可愛有魅力的男生，像是《中文怪物》的太田拓郎笑起來就會讓她感到溫暖，「我快27歲了，希望有個好緣分」。

另，早川小百合日前在《中文怪物：全球中文挑戰賽》，抱怨自己遭到日本隊的藤井麻由與愛子排擠，引發討論。麻由坦言，有被小百合的言論嚇到，但也自責她傷害到小百合，她事發後換位思考，「我確實應該要講每個人的名字才對，因為來參賽的大家中文都真的很好、沒有誰不好，大家都太強了，所以不應該只說愛子好，我應該要點到每個人才是周全，這是我要反省的」。