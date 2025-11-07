藤岡靛情斷13年印尼妻 台北被拍緊摟大咖天后

〔記者陽昕翰／台北報導〕楊丞琳拍攝新歌《免疫體》MV，邀來藤岡靛出演男主角，兩人繼偶像劇《不良笑花》後，時隔17年再度合作，化身被迫進行「情緒清除實驗」的前戀人。

劇情是楊丞琳自己提出的概念，她分享：「因為歌詞用了很多病理學的比喻，我第一時間就想到實驗室的畫面。」

前陣子藤岡靛才證實離婚消息，他來自印尼的妻子在2012年結婚，育有2男1女，結婚13年卻以離婚收場，令粉絲感到意外。

這次為了力挺老友，藤岡靛特地從東京飛來台北拍攝，鏡頭中兩人隔著玻璃、幾乎全靠眼神傳達情緒，他們從頭到尾都沒有對白，隔著玻璃還彼此感受到的連接卻非常強烈。

面對老搭檔，楊丞琳感性地說：「看到他會有一種像是回到自己二十幾歲的那種感覺。」

